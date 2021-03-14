مقتل أمريكيين وإصابة 15 في إطلاق نار خلال حفل بشيكاغو

لم تعرف ملابسات الحادثة بعد

قتل شخصان بالرصاص وأصيب ما لا يقل عن 15 شخصًا، خلال حفل في مرآب في مدينة شيكاغو الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد).

وبيّن مدير الشرطة في شيكاغو ديفيد براون أن الحدث أقيم في مقر شركتي سحب تم تحويلهما لإقامة الحفلات على الجانب الجنوبي من المدينة؛ وفقاً لـ"سبوتنيك".

من جانبه أوضح ضابط الشرطة خوسيه جارا أن هناك اضطرابات بين العديد من الرعاة، واندلع إطلاق نار أصاب عدة أشخاص، لكن سبب إطلاق النار لم يعرف بعد.

وأضاف أن الشرطة عثرت على أربعة أسلحة في مكان الحادث، ولا يزال العديد من الشهود يخضعون لعملية جراحية.

وأشار "جارا" إلى أن الأشخاص الذين أطلق النار عليهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 44 عامًا.