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"سليمان الحبيب".. 3 عمليات تعيد وظائف اليد اليسرى لشاب سقط من 4 أمتار بالقصيم

النسبة كانت صفرية عند إسعافه.. غادر المستشفى بعد أن استعاد أكثر "80%" من وظائفها

تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لشاب سقط من على ارتفاع "4" أمتار على اليد اليسرى، وأصيب بكسور متفتتة في عظام الرسغ.

وقال الدكتور علاء الحمدان استشاري جراحة العظام والمفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن الشاب فور وصوله إلى المستشفى تلقى العلاجات الإسعافية الأولية، ومن ثم خضع للتصوير بالأشعة السينية، وبعدها تم رد الخلع تحت التخدير العام وإعادته إلى وضعه الطبيعي، وفي المرحلة الثانية أخذت صورة أشعة مقطعية بينت وجود "4" كسور متفتتة في عظام الرسغ، حيث أُجريت للمريض عملية أخرى لتثبيت الكسور، بوساطة براغي خاصة، إضافة إلى الخيوط المعدنية، واستمرت العملية لمدة ساعتين، انتهت، ولله الحمد، بنجاح تام، وفي المرحلة الأخيرة من الخطة العلاجية خضع المريض لعملية تحرير العصب الزندي إذ كان اختبار تخطيط الأعصاب قد بيّن وجود ضغط شديد على هذا العصب، فضلاً عن أن المريض أيضاً كان يشكو من خدران في مكان الإصابة.

وأضاف د. علاء، قائلاً: بفضل الله بدأت الحالة الصحية لهذا الشاب في التحسن أثناء فترة تنويمه بالمستشفى التي استمرت "5" أيام، وغادر المستشفى بعد أن استعاد أكثر "80%" من وظيفة يده اليسرى وستزيد هذه النسبة مع استمراره في العلاج والتأهيل إلى أن تصل لـ"100%"، علماً بأن هذه النسبة كانت صفرية عند إسعافه إلى المستشفى.

ووصف د. علاء، هذه الحالة بأنها من الحالات الأكثر ندرة في جراحة العظام بوجود الخلع، و"4" كسور في عظام الرسغ مؤكداً أن نجاحها جنّب المصاب فقدان وظائف اليد اليسرى وتشوّهها.

الجدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب، أول منشأة صحية تحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة المنشآت الصحية JCI بالمنطقة، يضم هذا المستشفى عدداً من المراكز المتخصصة ويعمل بها نخبة من أكفأ الكوادر الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي العالي في أبرز الجامعات الغربية، وخبرات عملية رفيعة مكتسبة من أكبر وأفضل المستشفيات والمراكز المتخصصة العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سليمان الحبيب".. 3 عمليات تعيد وظائف اليد اليسرى لشاب سقط من 4 أمتار بالقصيم
سبق

تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لشاب سقط من على ارتفاع "4" أمتار على اليد اليسرى، وأصيب بكسور متفتتة في عظام الرسغ.

وقال الدكتور علاء الحمدان استشاري جراحة العظام والمفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن الشاب فور وصوله إلى المستشفى تلقى العلاجات الإسعافية الأولية، ومن ثم خضع للتصوير بالأشعة السينية، وبعدها تم رد الخلع تحت التخدير العام وإعادته إلى وضعه الطبيعي، وفي المرحلة الثانية أخذت صورة أشعة مقطعية بينت وجود "4" كسور متفتتة في عظام الرسغ، حيث أُجريت للمريض عملية أخرى لتثبيت الكسور، بوساطة براغي خاصة، إضافة إلى الخيوط المعدنية، واستمرت العملية لمدة ساعتين، انتهت، ولله الحمد، بنجاح تام، وفي المرحلة الأخيرة من الخطة العلاجية خضع المريض لعملية تحرير العصب الزندي إذ كان اختبار تخطيط الأعصاب قد بيّن وجود ضغط شديد على هذا العصب، فضلاً عن أن المريض أيضاً كان يشكو من خدران في مكان الإصابة.

وأضاف د. علاء، قائلاً: بفضل الله بدأت الحالة الصحية لهذا الشاب في التحسن أثناء فترة تنويمه بالمستشفى التي استمرت "5" أيام، وغادر المستشفى بعد أن استعاد أكثر "80%" من وظيفة يده اليسرى وستزيد هذه النسبة مع استمراره في العلاج والتأهيل إلى أن تصل لـ"100%"، علماً بأن هذه النسبة كانت صفرية عند إسعافه إلى المستشفى.

ووصف د. علاء، هذه الحالة بأنها من الحالات الأكثر ندرة في جراحة العظام بوجود الخلع، و"4" كسور في عظام الرسغ مؤكداً أن نجاحها جنّب المصاب فقدان وظائف اليد اليسرى وتشوّهها.

الجدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب، أول منشأة صحية تحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة المنشآت الصحية JCI بالمنطقة، يضم هذا المستشفى عدداً من المراكز المتخصصة ويعمل بها نخبة من أكفأ الكوادر الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي العالي في أبرز الجامعات الغربية، وخبرات عملية رفيعة مكتسبة من أكبر وأفضل المستشفيات والمراكز المتخصصة العالمية.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:59 AM

"سليمان الحبيب".. 3 عمليات تعيد وظائف اليد اليسرى لشاب سقط من 4 أمتار بالقصيم

النسبة كانت صفرية عند إسعافه.. غادر المستشفى بعد أن استعاد أكثر "80%" من وظائفها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لشاب سقط من على ارتفاع "4" أمتار على اليد اليسرى، وأصيب بكسور متفتتة في عظام الرسغ.

وقال الدكتور علاء الحمدان استشاري جراحة العظام والمفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن الشاب فور وصوله إلى المستشفى تلقى العلاجات الإسعافية الأولية، ومن ثم خضع للتصوير بالأشعة السينية، وبعدها تم رد الخلع تحت التخدير العام وإعادته إلى وضعه الطبيعي، وفي المرحلة الثانية أخذت صورة أشعة مقطعية بينت وجود "4" كسور متفتتة في عظام الرسغ، حيث أُجريت للمريض عملية أخرى لتثبيت الكسور، بوساطة براغي خاصة، إضافة إلى الخيوط المعدنية، واستمرت العملية لمدة ساعتين، انتهت، ولله الحمد، بنجاح تام، وفي المرحلة الأخيرة من الخطة العلاجية خضع المريض لعملية تحرير العصب الزندي إذ كان اختبار تخطيط الأعصاب قد بيّن وجود ضغط شديد على هذا العصب، فضلاً عن أن المريض أيضاً كان يشكو من خدران في مكان الإصابة.

وأضاف د. علاء، قائلاً: بفضل الله بدأت الحالة الصحية لهذا الشاب في التحسن أثناء فترة تنويمه بالمستشفى التي استمرت "5" أيام، وغادر المستشفى بعد أن استعاد أكثر "80%" من وظيفة يده اليسرى وستزيد هذه النسبة مع استمراره في العلاج والتأهيل إلى أن تصل لـ"100%"، علماً بأن هذه النسبة كانت صفرية عند إسعافه إلى المستشفى.

ووصف د. علاء، هذه الحالة بأنها من الحالات الأكثر ندرة في جراحة العظام بوجود الخلع، و"4" كسور في عظام الرسغ مؤكداً أن نجاحها جنّب المصاب فقدان وظائف اليد اليسرى وتشوّهها.

الجدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب، أول منشأة صحية تحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة المنشآت الصحية JCI بالمنطقة، يضم هذا المستشفى عدداً من المراكز المتخصصة ويعمل بها نخبة من أكفأ الكوادر الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي العالي في أبرز الجامعات الغربية، وخبرات عملية رفيعة مكتسبة من أكبر وأفضل المستشفيات والمراكز المتخصصة العالمية.

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