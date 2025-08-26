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نائب وزير العدل يطلق منصة "رائد"

لرقمنة خدمات الموارد البشريّة

أطلق نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف في مركز التدريب العدلي اليوم، منصة "رائد الرقميّة" وتطبيق "رائد" التجريبي، الهادفة لرقمنة خدمات الموارد البشريّة لتعزيز عمل الكادر العدلي وتحسين بيئة العمل وتطويرها بما ينعكس على تسهيل الخدمات على المستفيدين في مختلف المرافق العدليّة.

وجاءت منصة رائد الرقميّة بواجهة تفاعلية مبتكرة تتيح للموظف إنجاز جميع الإجراءات والخدمات الذاتيّة بكل يسر وسهولة؛ وذلك بهدف التيسير على الكوادر العدليّة لرفع مستوى الإنتاجيّة وسرعة الأداء تسهيلاً للمستفيدين.

وأكد نائب وزير العدل أن الوزارة تستهدف التحول الرقمي في جميع خدماتها للمستفيدين وكوادرها العدليّة التي تعمل على راحة وخدمة المستفيد، موضحاً أن منصة "رائد" بشكلها الجديد تسعى للتكامل بين الارتقاء بالخدمة المقدمة للكادر العدلي وتفعيل مضامين وأهداف مدوّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لدى موظفي الوزارة، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، وتنمية برامج التميز والجدارات والمهارات والكفاءات العدلية وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة موظف وزارة العدل برؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه ومتلقي الخدمة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق مسار برنامج الملك سلمان للموارد البشريّة الذي يعنى بالتركيز على رأس المال البشري واستثماره وتأهيل العنصر البشري بصفته قيمة حقيقية للاستثمار والتطوير وبالتالي تبرز أهمية تأهيل العنصر البشري نظراً لما له من دور كبير لتذليل التحديات أمام مشاريع الوزارة التحولية تجسيداً لبرنامج التحوّل الوطني الهادف لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية الأساسية لتحقيق رؤية 2030 لاستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

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نائب وزير العدل يطلق منصة "رائد"
سبق

أطلق نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف في مركز التدريب العدلي اليوم، منصة "رائد الرقميّة" وتطبيق "رائد" التجريبي، الهادفة لرقمنة خدمات الموارد البشريّة لتعزيز عمل الكادر العدلي وتحسين بيئة العمل وتطويرها بما ينعكس على تسهيل الخدمات على المستفيدين في مختلف المرافق العدليّة.

وجاءت منصة رائد الرقميّة بواجهة تفاعلية مبتكرة تتيح للموظف إنجاز جميع الإجراءات والخدمات الذاتيّة بكل يسر وسهولة؛ وذلك بهدف التيسير على الكوادر العدليّة لرفع مستوى الإنتاجيّة وسرعة الأداء تسهيلاً للمستفيدين.

وأكد نائب وزير العدل أن الوزارة تستهدف التحول الرقمي في جميع خدماتها للمستفيدين وكوادرها العدليّة التي تعمل على راحة وخدمة المستفيد، موضحاً أن منصة "رائد" بشكلها الجديد تسعى للتكامل بين الارتقاء بالخدمة المقدمة للكادر العدلي وتفعيل مضامين وأهداف مدوّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لدى موظفي الوزارة، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، وتنمية برامج التميز والجدارات والمهارات والكفاءات العدلية وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة موظف وزارة العدل برؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه ومتلقي الخدمة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق مسار برنامج الملك سلمان للموارد البشريّة الذي يعنى بالتركيز على رأس المال البشري واستثماره وتأهيل العنصر البشري بصفته قيمة حقيقية للاستثمار والتطوير وبالتالي تبرز أهمية تأهيل العنصر البشري نظراً لما له من دور كبير لتذليل التحديات أمام مشاريع الوزارة التحولية تجسيداً لبرنامج التحوّل الوطني الهادف لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية الأساسية لتحقيق رؤية 2030 لاستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
04:38 PM

نائب وزير العدل يطلق منصة "رائد"

لرقمنة خدمات الموارد البشريّة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف في مركز التدريب العدلي اليوم، منصة "رائد الرقميّة" وتطبيق "رائد" التجريبي، الهادفة لرقمنة خدمات الموارد البشريّة لتعزيز عمل الكادر العدلي وتحسين بيئة العمل وتطويرها بما ينعكس على تسهيل الخدمات على المستفيدين في مختلف المرافق العدليّة.

وجاءت منصة رائد الرقميّة بواجهة تفاعلية مبتكرة تتيح للموظف إنجاز جميع الإجراءات والخدمات الذاتيّة بكل يسر وسهولة؛ وذلك بهدف التيسير على الكوادر العدليّة لرفع مستوى الإنتاجيّة وسرعة الأداء تسهيلاً للمستفيدين.

وأكد نائب وزير العدل أن الوزارة تستهدف التحول الرقمي في جميع خدماتها للمستفيدين وكوادرها العدليّة التي تعمل على راحة وخدمة المستفيد، موضحاً أن منصة "رائد" بشكلها الجديد تسعى للتكامل بين الارتقاء بالخدمة المقدمة للكادر العدلي وتفعيل مضامين وأهداف مدوّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لدى موظفي الوزارة، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، وتنمية برامج التميز والجدارات والمهارات والكفاءات العدلية وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة موظف وزارة العدل برؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه ومتلقي الخدمة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق مسار برنامج الملك سلمان للموارد البشريّة الذي يعنى بالتركيز على رأس المال البشري واستثماره وتأهيل العنصر البشري بصفته قيمة حقيقية للاستثمار والتطوير وبالتالي تبرز أهمية تأهيل العنصر البشري نظراً لما له من دور كبير لتذليل التحديات أمام مشاريع الوزارة التحولية تجسيداً لبرنامج التحوّل الوطني الهادف لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية الأساسية لتحقيق رؤية 2030 لاستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

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