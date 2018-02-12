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شاهد من عسير .. مواطنون يتكفلون بزواج عامل آسيوي ويشاطرونه فرحة زفافه

زملاؤه قدّموا له سكناً خاصاً ومعونة مادية .. احتفال على طريقة أهل الجنوب

تكفّل مواطنون بمنطقة عسير بتزويج عامل بنجالي من زميلته البنجالية وتأمين سكن خاص لهما، جميعهم يعملون بمستشفى عسير المركزي، حيث تمّ الاحتفال بزواجهما، أمس، وفقاً للعادات والتقاليد السعودية على طريقة أهل الجنوب.

وظهر العريس ويُدعى محمد ياسين؛ وهو يرتدي الزي السعودي الكامل مع البشت وحوله عددٌ من أصدقائه بمستشفى عسير، خلال الحفل الذي قدمت فيه فولكلور "العرضة".

وأقام منسوبو الشرطة والمرور بمستشفى عسير المركزي، المناسبة للعامل الذي يعمل لديهم وحضر المناسبة عددٌ من أقارب العريس، وتمّ تقديم بعض الهدايا له ومعونة مادية، كما حضر المناسبة عددٌ من رجال الأمن ومن الكوادر الطبية بمستشفى عسير.

عسير مستشفى عسير المركزي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من عسير .. مواطنون يتكفلون بزواج عامل آسيوي ويشاطرونه فرحة زفافه
سبق

تكفّل مواطنون بمنطقة عسير بتزويج عامل بنجالي من زميلته البنجالية وتأمين سكن خاص لهما، جميعهم يعملون بمستشفى عسير المركزي، حيث تمّ الاحتفال بزواجهما، أمس، وفقاً للعادات والتقاليد السعودية على طريقة أهل الجنوب.

وظهر العريس ويُدعى محمد ياسين؛ وهو يرتدي الزي السعودي الكامل مع البشت وحوله عددٌ من أصدقائه بمستشفى عسير، خلال الحفل الذي قدمت فيه فولكلور "العرضة".

وأقام منسوبو الشرطة والمرور بمستشفى عسير المركزي، المناسبة للعامل الذي يعمل لديهم وحضر المناسبة عددٌ من أقارب العريس، وتمّ تقديم بعض الهدايا له ومعونة مادية، كما حضر المناسبة عددٌ من رجال الأمن ومن الكوادر الطبية بمستشفى عسير.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
09:38 AM

شاهد من عسير .. مواطنون يتكفلون بزواج عامل آسيوي ويشاطرونه فرحة زفافه

زملاؤه قدّموا له سكناً خاصاً ومعونة مادية .. احتفال على طريقة أهل الجنوب

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سويد الحارثي - عسير
10
12,999

تكفّل مواطنون بمنطقة عسير بتزويج عامل بنجالي من زميلته البنجالية وتأمين سكن خاص لهما، جميعهم يعملون بمستشفى عسير المركزي، حيث تمّ الاحتفال بزواجهما، أمس، وفقاً للعادات والتقاليد السعودية على طريقة أهل الجنوب.

وظهر العريس ويُدعى محمد ياسين؛ وهو يرتدي الزي السعودي الكامل مع البشت وحوله عددٌ من أصدقائه بمستشفى عسير، خلال الحفل الذي قدمت فيه فولكلور "العرضة".

وأقام منسوبو الشرطة والمرور بمستشفى عسير المركزي، المناسبة للعامل الذي يعمل لديهم وحضر المناسبة عددٌ من أقارب العريس، وتمّ تقديم بعض الهدايا له ومعونة مادية، كما حضر المناسبة عددٌ من رجال الأمن ومن الكوادر الطبية بمستشفى عسير.

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