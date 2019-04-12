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الندوة العالمية للشباب الإسلامي تنفذ مشروع الحقائب الصحية والسلال الغذائية

استفادت منه أكثر من 500 أسرة في مقدونيا الشمالية

نفذت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مؤخرًا، مشروع الحقائب الصحية والسلال الغذائية، لأكثر من 500 أسرة في مقدونيا الشمالية.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع نفذتها الندوة العالمية في أكثر من 20 دولة حول العالم، للإسهام في سدّ جزء من الاحتياجات الأساسية والغذائية للأسر المحتاجة.

وبصفتها منظمة دولية تضطلع بمسؤولياتها نحو المحتاجين، سخرت الندوة كل إمكاناتها عبر مكاتبها في مختلف القارات لتقديم المساعدات الصحية والإغاثية لمواجهة جائحة كورونا، بالتنسيق مع مختلف المنظمات والجهات الرسمية.

يذكر أن هذه المبادرة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -يحفظه الله- أثناء ترؤسه لقمة العشرين؛ حيث قال: "إن من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نموًا لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم؛ لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها".

وتثمن الندوة جهود المملكة الإنسانية والدعم السخي للشعب السعودي الكريم.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الندوة العالمية للشباب الإسلامي تنفذ مشروع الحقائب الصحية والسلال الغذائية
سبق

نفذت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مؤخرًا، مشروع الحقائب الصحية والسلال الغذائية، لأكثر من 500 أسرة في مقدونيا الشمالية.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع نفذتها الندوة العالمية في أكثر من 20 دولة حول العالم، للإسهام في سدّ جزء من الاحتياجات الأساسية والغذائية للأسر المحتاجة.

وبصفتها منظمة دولية تضطلع بمسؤولياتها نحو المحتاجين، سخرت الندوة كل إمكاناتها عبر مكاتبها في مختلف القارات لتقديم المساعدات الصحية والإغاثية لمواجهة جائحة كورونا، بالتنسيق مع مختلف المنظمات والجهات الرسمية.

يذكر أن هذه المبادرة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -يحفظه الله- أثناء ترؤسه لقمة العشرين؛ حيث قال: "إن من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نموًا لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم؛ لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها".

وتثمن الندوة جهود المملكة الإنسانية والدعم السخي للشعب السعودي الكريم.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:48 PM

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تنفذ مشروع الحقائب الصحية والسلال الغذائية

استفادت منه أكثر من 500 أسرة في مقدونيا الشمالية

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
583

نفذت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مؤخرًا، مشروع الحقائب الصحية والسلال الغذائية، لأكثر من 500 أسرة في مقدونيا الشمالية.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع نفذتها الندوة العالمية في أكثر من 20 دولة حول العالم، للإسهام في سدّ جزء من الاحتياجات الأساسية والغذائية للأسر المحتاجة.

وبصفتها منظمة دولية تضطلع بمسؤولياتها نحو المحتاجين، سخرت الندوة كل إمكاناتها عبر مكاتبها في مختلف القارات لتقديم المساعدات الصحية والإغاثية لمواجهة جائحة كورونا، بالتنسيق مع مختلف المنظمات والجهات الرسمية.

يذكر أن هذه المبادرة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -يحفظه الله- أثناء ترؤسه لقمة العشرين؛ حيث قال: "إن من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نموًا لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم؛ لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها".

وتثمن الندوة جهود المملكة الإنسانية والدعم السخي للشعب السعودي الكريم.

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