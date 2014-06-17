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حادث مروّع.. إبل تصرع رضيعًا وخادمة وتصيب أسرة كاملة بحفر الباطن

فوجئ بها الابن الأكبر ولم يستطع تفاديها.. كسر للأم ومتفرقة وبليغة لأبنائها

لَقِيَ طفل رضيع وخادمة مصرعهما جراء حادث مروري مروع، وقع نتيجة اعتراض إبل سائبة للسيارة التي تُقل العائلة على الطريق الرابط بين محافظة حفر الباطن والسفانية.

وتفصيلًا، تفاجأ الابن الأكبر (20 عامًا) وهو يقود مركبة من نوع "جمس يوكن"، بقطيع من الإبل السائبة تعترضهم، ولم يستطع تفاديها؛ ليقع الحادث المفجع، وتتوفى الخادمة البنغلاديشية على الفور، ويتعرض شاب (17 عامًا) لإصابة بليغة يرقد بسببها الآن في العناية المركزة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن.

وتعرضت الأم لكسر في اليد وكدمة في الرقبة، وإصابات متفرقة للابنة (21 عامًا) وشقيقتيها وأخيهم الطفل بعمر سنتين، ورضوض وإصابات بسيطة للسائق؛ فيما نُقل رضيع بعمر 9 أشهر إلى مستشفى الحفر، وتوفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

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حادث مروّع.. إبل تصرع رضيعًا وخادمة وتصيب أسرة كاملة بحفر الباطن
سبق

لَقِيَ طفل رضيع وخادمة مصرعهما جراء حادث مروري مروع، وقع نتيجة اعتراض إبل سائبة للسيارة التي تُقل العائلة على الطريق الرابط بين محافظة حفر الباطن والسفانية.

وتفصيلًا، تفاجأ الابن الأكبر (20 عامًا) وهو يقود مركبة من نوع "جمس يوكن"، بقطيع من الإبل السائبة تعترضهم، ولم يستطع تفاديها؛ ليقع الحادث المفجع، وتتوفى الخادمة البنغلاديشية على الفور، ويتعرض شاب (17 عامًا) لإصابة بليغة يرقد بسببها الآن في العناية المركزة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن.

وتعرضت الأم لكسر في اليد وكدمة في الرقبة، وإصابات متفرقة للابنة (21 عامًا) وشقيقتيها وأخيهم الطفل بعمر سنتين، ورضوض وإصابات بسيطة للسائق؛ فيما نُقل رضيع بعمر 9 أشهر إلى مستشفى الحفر، وتوفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:13 PM

حادث مروّع.. إبل تصرع رضيعًا وخادمة وتصيب أسرة كاملة بحفر الباطن

فوجئ بها الابن الأكبر ولم يستطع تفاديها.. كسر للأم ومتفرقة وبليغة لأبنائها

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عيسى الحربي - الرياض
3
4,305

لَقِيَ طفل رضيع وخادمة مصرعهما جراء حادث مروري مروع، وقع نتيجة اعتراض إبل سائبة للسيارة التي تُقل العائلة على الطريق الرابط بين محافظة حفر الباطن والسفانية.

وتفصيلًا، تفاجأ الابن الأكبر (20 عامًا) وهو يقود مركبة من نوع "جمس يوكن"، بقطيع من الإبل السائبة تعترضهم، ولم يستطع تفاديها؛ ليقع الحادث المفجع، وتتوفى الخادمة البنغلاديشية على الفور، ويتعرض شاب (17 عامًا) لإصابة بليغة يرقد بسببها الآن في العناية المركزة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن.

وتعرضت الأم لكسر في اليد وكدمة في الرقبة، وإصابات متفرقة للابنة (21 عامًا) وشقيقتيها وأخيهم الطفل بعمر سنتين، ورضوض وإصابات بسيطة للسائق؛ فيما نُقل رضيع بعمر 9 أشهر إلى مستشفى الحفر، وتوفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

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