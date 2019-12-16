قوات الأمن تطلق قنابل غازية وخراطيم مياه لتفريق المتظاهرين في بيروت

"الصليب الأحمر": الاشتباكات أدت لإصابة أكثر من 130 شخصاً

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأحد، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، شهد وسط بيروت توتراً بعد إغلاق متظاهرين لبعض الطرق، واستخدمت قوات الأمن قنابل غازية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وعاشت بيروت، أمس الأحد، أعمال قمع هي الأعنف ضد المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قبل شهرين، حيث أطلقت قوات أمن لبنانية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه طوال الليل لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة من وسط بيروت، مركز حركة الاحتجاجات، وحول مجلس النواب.

وأسفرت المواجهات التي وقعت خلال الليل في بيروت عن إصابة أكثر من 130 شخصاً، وفقاً للصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني.

ويواجه لبنان واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، ويتهم المحتجون الطبقة السياسية الحاكمة منذ ثلاثة عقود بسوء الإدارة والفساد، حيث بدأت الاحتجاجات على الصعيد الوطني في 17 أكتوبر الماضي، واستقالت الحكومة برئاسة سعد الحريري بعد أسبوعين.

وسياسياً، بدأت الأحزاب السياسية تتصارع منذ ذلك الحين حول شكل ونوع الحكومة الجديدة، فيما يريد المتظاهرون حكومة تكنوقراط غير تابعة لأحزاب سياسية قائمة، وبعد أسابيع من التجاذبات، برز الحريري كمرشح محتمل لهذا المنصب.