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"موانئ" تطلق خدمة "مسافنة" جديدة للربط مع البحرين ودول الشرق الأقصى

لتعزيز تدفق الحركة التجارية بين السعودية ودول المنطقة والعالم

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم، إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط بين ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام وميناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين وموانئ الشرق الأقصى، بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ والخط الملاحي العالمي (OOCL)، بهدف زيادة كميات المسافنة، وتعزيز تدفق الحركة التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول المنطقة والعالم.

وتسعى "موانئ" إلى رفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن من 21% حالياً إلى 50% بحلول عام 2030، إضافة إلى كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المسافنة حول العالم إلى الموانئ السعودية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة التي ستسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي للخدمات اللوجستية، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وزيادة قوة ربط موانئ السعودية مع الموانئ العالمية، واستقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية إليها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"موانئ" تطلق خدمة "مسافنة" جديدة للربط مع البحرين ودول الشرق الأقصى
سبق

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم، إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط بين ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام وميناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين وموانئ الشرق الأقصى، بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ والخط الملاحي العالمي (OOCL)، بهدف زيادة كميات المسافنة، وتعزيز تدفق الحركة التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول المنطقة والعالم.

وتسعى "موانئ" إلى رفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن من 21% حالياً إلى 50% بحلول عام 2030، إضافة إلى كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المسافنة حول العالم إلى الموانئ السعودية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة التي ستسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي للخدمات اللوجستية، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وزيادة قوة ربط موانئ السعودية مع الموانئ العالمية، واستقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية إليها.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
01:40 PM

"موانئ" تطلق خدمة "مسافنة" جديدة للربط مع البحرين ودول الشرق الأقصى

لتعزيز تدفق الحركة التجارية بين السعودية ودول المنطقة والعالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم، إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط بين ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام وميناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين وموانئ الشرق الأقصى، بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ والخط الملاحي العالمي (OOCL)، بهدف زيادة كميات المسافنة، وتعزيز تدفق الحركة التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول المنطقة والعالم.

وتسعى "موانئ" إلى رفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن من 21% حالياً إلى 50% بحلول عام 2030، إضافة إلى كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المسافنة حول العالم إلى الموانئ السعودية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة التي ستسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي للخدمات اللوجستية، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وزيادة قوة ربط موانئ السعودية مع الموانئ العالمية، واستقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية إليها.

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