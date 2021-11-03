الصحة: خدمات 937 لا تتوافر حالياً لإجراء الصيانة

نوّهت وزارة الصحة أن خدمات مركز الاتصال 937 لا تتوافر حالياً، بشكل مؤقت، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.
وقالت: نعمل على خدمة أفضل ونشكر لكم تفهمكم.
نوّهت وزارة الصحة أن خدمات مركز الاتصال 937 لا تتوافر حالياً، بشكل مؤقت، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.
وقالت: نعمل على خدمة أفضل ونشكر لكم تفهمكم.
نوّهت وزارة الصحة أن خدمات مركز الاتصال 937 لا تتوافر حالياً، بشكل مؤقت، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.
وقالت: نعمل على خدمة أفضل ونشكر لكم تفهمكم.
نوّهت وزارة الصحة أن خدمات مركز الاتصال 937 لا تتوافر حالياً، بشكل مؤقت، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.
وقالت: نعمل على خدمة أفضل ونشكر لكم تفهمكم.