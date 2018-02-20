وزير "البلدية" يوجه بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس بلدي الخرمة

مصادر "سبق": إثر تصاعد الخلافات بينهم ولمعالجة الملاحظات

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ بإرسال فريق من المختصين في الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية؛ لمناقشة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرمة والتحقيق معهم في بعض الملاحظات المرفوعة للوزارة، ومعالجة بعض الجوانب النظامية والتنظيمية بالمجلس.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن تصاعد الخلافات بين عدد من أعضاء المجلس البلدي بالخرمة دفعت الوزارة لتكليف فريق من المستشارين بالوزارة؛ للقيام بزيارة المحافظة والمجلس البلدي يوم الاثنين القادم، والاجتماع معهم والتحقيق في الملاحظات المرفوعة من أعضاء المجلس.