النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعاملات الخميس.. انخفاض أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"

"رويترز": هبط خام برنت 15 سنتًا إلى 71.44 دولارًا للبرميل

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن اتفقت "أوبك" على إبقاء سياستها الخاصة بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق دون تغيير، في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وتظل فيه الكثير من شركات التكرير الأمريكية -وهي مصدر رئيسي للطلب على الخام- متوقفة عن العمل.

وبحسب "رويترز"، هبط اليوم خام برنت 15 سنتًا أو ما يعادل 0.2% إلى 71.44 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع أربعة سنتات أمس الأربعاء. ونزل الخام الأمريكي 20 سنتًا أو ما يعادل 0.3% إلى 68.39 دولارًا للبرميل بعد أن زاد تسعة سنتات في الجلسة السابقة.

واتفقت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الأربعاء، على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يوميًّا كل شهر إلى السوق.

لكن "أوبك+" رفعت توقعها للطلب في 2022؛ بينما تواجه أيضًا ضغوطًا لتسريع زيادات الإنتاج من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قالت إنها "سعيدة" بأن المجموعة أعادت تأكيد التزامها بزيادة الإمدادات.

وفي الولايات المتحدة، ربما تستغرق مصافي تكرير النفط أسابيع لاستئناف نشاطها، بعد أن ضرب الإعصار إيدا المنطقة؛ فيما تواجه العمليات انقطاعات للكهرباء والمياه؛ مما سيعرقل الطلب على النفط على الأرجح.

وقالت الهيئة المنظمة لأنشطة الطاقة البحرية في الولايات المتحدة: إن شركات الطاقة تسارع لإعادة تشغيل المنصات وخطوط الأنابيب في خليج المكسيك الأمريكي؛ فيما لا يزال إنتاج نحو 1.4 مليون برميل يوميًّا من النفط متوقفًا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس: إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.2 ملايين برميل، وإن إمدادات المنتجات النفطية التي تقدّمها شركات التكرير زادت إلى مستوى قياسي على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تعاملات الخميس.. انخفاض أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"
سبق

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن اتفقت "أوبك" على إبقاء سياستها الخاصة بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق دون تغيير، في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وتظل فيه الكثير من شركات التكرير الأمريكية -وهي مصدر رئيسي للطلب على الخام- متوقفة عن العمل.

وبحسب "رويترز"، هبط اليوم خام برنت 15 سنتًا أو ما يعادل 0.2% إلى 71.44 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع أربعة سنتات أمس الأربعاء. ونزل الخام الأمريكي 20 سنتًا أو ما يعادل 0.3% إلى 68.39 دولارًا للبرميل بعد أن زاد تسعة سنتات في الجلسة السابقة.

واتفقت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الأربعاء، على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يوميًّا كل شهر إلى السوق.

لكن "أوبك+" رفعت توقعها للطلب في 2022؛ بينما تواجه أيضًا ضغوطًا لتسريع زيادات الإنتاج من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قالت إنها "سعيدة" بأن المجموعة أعادت تأكيد التزامها بزيادة الإمدادات.

وفي الولايات المتحدة، ربما تستغرق مصافي تكرير النفط أسابيع لاستئناف نشاطها، بعد أن ضرب الإعصار إيدا المنطقة؛ فيما تواجه العمليات انقطاعات للكهرباء والمياه؛ مما سيعرقل الطلب على النفط على الأرجح.

وقالت الهيئة المنظمة لأنشطة الطاقة البحرية في الولايات المتحدة: إن شركات الطاقة تسارع لإعادة تشغيل المنصات وخطوط الأنابيب في خليج المكسيك الأمريكي؛ فيما لا يزال إنتاج نحو 1.4 مليون برميل يوميًّا من النفط متوقفًا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس: إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.2 ملايين برميل، وإن إمدادات المنتجات النفطية التي تقدّمها شركات التكرير زادت إلى مستوى قياسي على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
11:29 AM

تعاملات الخميس.. انخفاض أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"

"رويترز": هبط خام برنت 15 سنتًا إلى 71.44 دولارًا للبرميل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,596

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن اتفقت "أوبك" على إبقاء سياستها الخاصة بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق دون تغيير، في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وتظل فيه الكثير من شركات التكرير الأمريكية -وهي مصدر رئيسي للطلب على الخام- متوقفة عن العمل.

وبحسب "رويترز"، هبط اليوم خام برنت 15 سنتًا أو ما يعادل 0.2% إلى 71.44 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع أربعة سنتات أمس الأربعاء. ونزل الخام الأمريكي 20 سنتًا أو ما يعادل 0.3% إلى 68.39 دولارًا للبرميل بعد أن زاد تسعة سنتات في الجلسة السابقة.

واتفقت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الأربعاء، على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يوميًّا كل شهر إلى السوق.

لكن "أوبك+" رفعت توقعها للطلب في 2022؛ بينما تواجه أيضًا ضغوطًا لتسريع زيادات الإنتاج من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قالت إنها "سعيدة" بأن المجموعة أعادت تأكيد التزامها بزيادة الإمدادات.

وفي الولايات المتحدة، ربما تستغرق مصافي تكرير النفط أسابيع لاستئناف نشاطها، بعد أن ضرب الإعصار إيدا المنطقة؛ فيما تواجه العمليات انقطاعات للكهرباء والمياه؛ مما سيعرقل الطلب على النفط على الأرجح.

وقالت الهيئة المنظمة لأنشطة الطاقة البحرية في الولايات المتحدة: إن شركات الطاقة تسارع لإعادة تشغيل المنصات وخطوط الأنابيب في خليج المكسيك الأمريكي؛ فيما لا يزال إنتاج نحو 1.4 مليون برميل يوميًّا من النفط متوقفًا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس: إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.2 ملايين برميل، وإن إمدادات المنتجات النفطية التي تقدّمها شركات التكرير زادت إلى مستوى قياسي على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,278
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,514
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,760
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,723

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة