شاهد.. مساعد وزير التعليم يشهد انطلاقة العام الدراسي من ابتدائية بالرياض

استقبل أولياء أمور والتقى عدداً من المعلمين أثناء حصصهم وأثنى على دورهم

وقف مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، على انطلاقة العام الدراسي، اليوم الأحد، في ابتدائية زيد بن عمرو، في حي الخزامي، بمدينة الرياض.

وحضر مساعد الوزير الطابور الصباحي، مع طلاب ومعلمي المدرسة، وبعدها توجه إلى الصالة الرياضية لاستقبال الطلاب المستجدين في المدرسة، وأولياء أمورهم، وشهد بداية الألعاب المختلفة المقدمة للطلاب المستجدين.

وبعد ذلك، جال الدكتور "آل فهيد" على الفصول الدراسية، والتقى عدداً من المعلمين أثناء حصصهم الدراسية، وأثنى على دور المعلم في أداء رسالته، وقدم عبارات تشجيعية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشاد "آل فهيد" بالبداية الجادة لدى الطلاب والمعلمين، والحرص على الحضور في أول يوم دراسي، متمنياً لهم التفوق والنجاح، وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.