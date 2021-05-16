صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (72) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

شرطة جازان: ضبط 72 امرأة في إحدى قاعات الأفراح في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-16 صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (72) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 09:53 PM

شرطة جازان: ضبط 72 امرأة في إحدى قاعات الأفراح في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا





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صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (72) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.