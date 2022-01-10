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"هدف" يدعو منشآت القطاع الخاص للاستفادة من برامجه ومبادراته

أكد حرصه على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" جميع منشآت القطاع الخاص في المملكة إلى الاستفادة من برامجه ومبادراته وخدماته من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://eservices.taqat.sa.

وتأتي دعوة الصندوق اتساقاً وتكاملاً مع مجهودات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في دعم قرارات التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيماناً من "هدف" بتحقيق الأثر وتعظيم الاستفادة من برامجه ومبادراته، مجدداً دعوته لمنشآت القطاع الخاص إلى التواصل مع خدمة العملاء عبر تويتر على الحساب (@HRDF_Care)، أو من خلال رقم مركز الاتصال الموحد (8001222030) أو الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa, ومواكبةً لمبادرات وقرارات التوطين ودعم وتمكين منشآت القطاع الخاص.

وأعلن الصندوق، في وقت سابق، عن إجراء تحسين جديد على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف، وذلك بهدف استفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص واستمرار تمكين منشآت القطاع وتنمية أدائها.

ويقدم الصندوق مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات, منها: برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب".

وأكد "هدف" حرصه على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يدعو منشآت القطاع الخاص للاستفادة من برامجه ومبادراته
سبق

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" جميع منشآت القطاع الخاص في المملكة إلى الاستفادة من برامجه ومبادراته وخدماته من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://eservices.taqat.sa.

وتأتي دعوة الصندوق اتساقاً وتكاملاً مع مجهودات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في دعم قرارات التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيماناً من "هدف" بتحقيق الأثر وتعظيم الاستفادة من برامجه ومبادراته، مجدداً دعوته لمنشآت القطاع الخاص إلى التواصل مع خدمة العملاء عبر تويتر على الحساب (@HRDF_Care)، أو من خلال رقم مركز الاتصال الموحد (8001222030) أو الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa, ومواكبةً لمبادرات وقرارات التوطين ودعم وتمكين منشآت القطاع الخاص.

وأعلن الصندوق، في وقت سابق، عن إجراء تحسين جديد على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف، وذلك بهدف استفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص واستمرار تمكين منشآت القطاع وتنمية أدائها.

ويقدم الصندوق مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات, منها: برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب".

وأكد "هدف" حرصه على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
02:47 PM

"هدف" يدعو منشآت القطاع الخاص للاستفادة من برامجه ومبادراته

أكد حرصه على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" جميع منشآت القطاع الخاص في المملكة إلى الاستفادة من برامجه ومبادراته وخدماته من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://eservices.taqat.sa.

وتأتي دعوة الصندوق اتساقاً وتكاملاً مع مجهودات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في دعم قرارات التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيماناً من "هدف" بتحقيق الأثر وتعظيم الاستفادة من برامجه ومبادراته، مجدداً دعوته لمنشآت القطاع الخاص إلى التواصل مع خدمة العملاء عبر تويتر على الحساب (@HRDF_Care)، أو من خلال رقم مركز الاتصال الموحد (8001222030) أو الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa, ومواكبةً لمبادرات وقرارات التوطين ودعم وتمكين منشآت القطاع الخاص.

وأعلن الصندوق، في وقت سابق، عن إجراء تحسين جديد على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف، وذلك بهدف استفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص واستمرار تمكين منشآت القطاع وتنمية أدائها.

ويقدم الصندوق مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات, منها: برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب".

وأكد "هدف" حرصه على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,394
201,250 سيارة ..

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