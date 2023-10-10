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"تعليم الرياض" ينفذ برنامجين تدريبيين عن ضغوط العمل وتصميم الأنشطة التفاعلية

ضمن الفعاليات والبرامج والمبادرات التي ينفذها مشروع الملك عبدالله للتطوير

نفّذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض (بنات) في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض البرنامج التدريبي "تصميم الأنشطة التفاعلية" باستخدام موقع mentimeter عبر منصة التدريب الافتراضية منصة (ZOOM) ضمن الفعاليات والبرامج والمبادرات التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وقدّمت البرنامج نورة الخراشي للمعلمات يومي الاثنين والثلاثاء 11-12/ 2/ 1442هـ.

وكان الهدف من البرنامج الذي حضره 33 معلمة تمكين المعلمة من أدوات تجويد التعليم عن بُعد.

كما نفذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض بنات يومي الثلاثاء والأربعاء 11-12/ 2/ 1442 عبر منصة التدريب الافتراضي (ZOOM) في الفترة المسائية برنامج "إدارة ضغوط العمل" بالشراكة المجتمعية مع "الثانوية 129" من تنفيذ الأستاذة رفيعة البيشي لمنسوبات مدارس تطوير، وكان عدد الحاضرات (54).

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات مهارة إدارة ضغوط العمل على مستوى الفرد وعلى مستوى فريق العمل، وتعريفهن بالضغوط ومصادرها وتصنيفاتها، وبمفهوم ضغوط العمل وأهم أنواعها واتجاهاتها الأساسية، وتزويد المتدربات بأهم المقومات الرئيسية لإدارة ضغوط العمل وتوضيح مدى أهميتها على مستوى الفرد والمنظمة، وإلقاء الضوء على أهم النماذج المفسرة لضغوط العمل والمراحل التي تؤدي إلى الإصابة به، وإدراك المشاركين لأهم الآثار والنتائج السلبية من حدوث ضغوط العمل على مستوى الفرد والمنظمة.


وتشير الأستاذة رئيسة لجنة مبادرة البيئة المدرسية الجاذبة فوزية المحيا إلى أن هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج والإجراءات الهادفة إلى خلق بيئة محفزة للعمل في المدارس.

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"تعليم الرياض" ينفذ برنامجين تدريبيين عن ضغوط العمل وتصميم الأنشطة التفاعلية
سبق

نفّذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض (بنات) في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض البرنامج التدريبي "تصميم الأنشطة التفاعلية" باستخدام موقع mentimeter عبر منصة التدريب الافتراضية منصة (ZOOM) ضمن الفعاليات والبرامج والمبادرات التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وقدّمت البرنامج نورة الخراشي للمعلمات يومي الاثنين والثلاثاء 11-12/ 2/ 1442هـ.

وكان الهدف من البرنامج الذي حضره 33 معلمة تمكين المعلمة من أدوات تجويد التعليم عن بُعد.

كما نفذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض بنات يومي الثلاثاء والأربعاء 11-12/ 2/ 1442 عبر منصة التدريب الافتراضي (ZOOM) في الفترة المسائية برنامج "إدارة ضغوط العمل" بالشراكة المجتمعية مع "الثانوية 129" من تنفيذ الأستاذة رفيعة البيشي لمنسوبات مدارس تطوير، وكان عدد الحاضرات (54).

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات مهارة إدارة ضغوط العمل على مستوى الفرد وعلى مستوى فريق العمل، وتعريفهن بالضغوط ومصادرها وتصنيفاتها، وبمفهوم ضغوط العمل وأهم أنواعها واتجاهاتها الأساسية، وتزويد المتدربات بأهم المقومات الرئيسية لإدارة ضغوط العمل وتوضيح مدى أهميتها على مستوى الفرد والمنظمة، وإلقاء الضوء على أهم النماذج المفسرة لضغوط العمل والمراحل التي تؤدي إلى الإصابة به، وإدراك المشاركين لأهم الآثار والنتائج السلبية من حدوث ضغوط العمل على مستوى الفرد والمنظمة.


وتشير الأستاذة رئيسة لجنة مبادرة البيئة المدرسية الجاذبة فوزية المحيا إلى أن هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج والإجراءات الهادفة إلى خلق بيئة محفزة للعمل في المدارس.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
06:45 PM

"تعليم الرياض" ينفذ برنامجين تدريبيين عن ضغوط العمل وتصميم الأنشطة التفاعلية

ضمن الفعاليات والبرامج والمبادرات التي ينفذها مشروع الملك عبدالله للتطوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض (بنات) في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض البرنامج التدريبي "تصميم الأنشطة التفاعلية" باستخدام موقع mentimeter عبر منصة التدريب الافتراضية منصة (ZOOM) ضمن الفعاليات والبرامج والمبادرات التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وقدّمت البرنامج نورة الخراشي للمعلمات يومي الاثنين والثلاثاء 11-12/ 2/ 1442هـ.

وكان الهدف من البرنامج الذي حضره 33 معلمة تمكين المعلمة من أدوات تجويد التعليم عن بُعد.

كما نفذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض بنات يومي الثلاثاء والأربعاء 11-12/ 2/ 1442 عبر منصة التدريب الافتراضي (ZOOM) في الفترة المسائية برنامج "إدارة ضغوط العمل" بالشراكة المجتمعية مع "الثانوية 129" من تنفيذ الأستاذة رفيعة البيشي لمنسوبات مدارس تطوير، وكان عدد الحاضرات (54).

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات مهارة إدارة ضغوط العمل على مستوى الفرد وعلى مستوى فريق العمل، وتعريفهن بالضغوط ومصادرها وتصنيفاتها، وبمفهوم ضغوط العمل وأهم أنواعها واتجاهاتها الأساسية، وتزويد المتدربات بأهم المقومات الرئيسية لإدارة ضغوط العمل وتوضيح مدى أهميتها على مستوى الفرد والمنظمة، وإلقاء الضوء على أهم النماذج المفسرة لضغوط العمل والمراحل التي تؤدي إلى الإصابة به، وإدراك المشاركين لأهم الآثار والنتائج السلبية من حدوث ضغوط العمل على مستوى الفرد والمنظمة.


وتشير الأستاذة رئيسة لجنة مبادرة البيئة المدرسية الجاذبة فوزية المحيا إلى أن هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج والإجراءات الهادفة إلى خلق بيئة محفزة للعمل في المدارس.

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