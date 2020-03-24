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إيران.. 122 حالة وفاة و1762 إصابة بكورنا في 24 ساعة

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات إلى 1934 حالة و24811 إصابة

قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء: إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934؛ فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.

ووفق "روسيا اليوم"، أضافت الوزارة في بيان، أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و1762 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ فيما ارتفع عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 8913.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ41 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة.

فيروس كورونا الجديد إيران

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إيران.. 122 حالة وفاة و1762 إصابة بكورنا في 24 ساعة
سبق

قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء: إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934؛ فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.

ووفق "روسيا اليوم"، أضافت الوزارة في بيان، أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و1762 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ فيما ارتفع عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 8913.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ41 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
01:44 PM

إيران.. 122 حالة وفاة و1762 إصابة بكورنا في 24 ساعة

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات إلى 1934 حالة و24811 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء: إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934؛ فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.

ووفق "روسيا اليوم"، أضافت الوزارة في بيان، أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و1762 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ فيما ارتفع عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 8913.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ41 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة.

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