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مصرع مواطن دهساً على طريق الساحل الدولي جدة - جازان

انقلبت به مركبته ورمت به في المسار المقابل

لقي مواطن مصرعه دهساً على طريق الساحل الدولي جدة - جازان، مساء اليوم، بالتحديد بعد جسر الليث باتجاه الشمال.

وتفصيلاً قالت مصادر لـ"سبق" إن شاباً في العشرينيات من عمره تعرضت مركبته للانقلاب على طريق الساحل الدولي بالقرب من جسر الليث باتجاه الشمال، وقد أدى الحادث إلى خروجه من السيارة في المسار المقابل وتعرّضه لحادث دهس.

وقالت المصادر إن رجال الأمن بقوات أمن الطرق باشرت الحادث فور تلقي البلاغ، واتضح أن الشخص توفي على الفور نتيجة تعرضه للدهس، بعد خروجه من مركبته التي تعرضت للانقلاب ليستقر به الحال في المسار المقابل.

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مصرع مواطن دهساً على طريق الساحل الدولي جدة - جازان
سبق

لقي مواطن مصرعه دهساً على طريق الساحل الدولي جدة - جازان، مساء اليوم، بالتحديد بعد جسر الليث باتجاه الشمال.

وتفصيلاً قالت مصادر لـ"سبق" إن شاباً في العشرينيات من عمره تعرضت مركبته للانقلاب على طريق الساحل الدولي بالقرب من جسر الليث باتجاه الشمال، وقد أدى الحادث إلى خروجه من السيارة في المسار المقابل وتعرّضه لحادث دهس.

وقالت المصادر إن رجال الأمن بقوات أمن الطرق باشرت الحادث فور تلقي البلاغ، واتضح أن الشخص توفي على الفور نتيجة تعرضه للدهس، بعد خروجه من مركبته التي تعرضت للانقلاب ليستقر به الحال في المسار المقابل.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
10:58 PM

مصرع مواطن دهساً على طريق الساحل الدولي جدة - جازان

انقلبت به مركبته ورمت به في المسار المقابل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
146

لقي مواطن مصرعه دهساً على طريق الساحل الدولي جدة - جازان، مساء اليوم، بالتحديد بعد جسر الليث باتجاه الشمال.

وتفصيلاً قالت مصادر لـ"سبق" إن شاباً في العشرينيات من عمره تعرضت مركبته للانقلاب على طريق الساحل الدولي بالقرب من جسر الليث باتجاه الشمال، وقد أدى الحادث إلى خروجه من السيارة في المسار المقابل وتعرّضه لحادث دهس.

وقالت المصادر إن رجال الأمن بقوات أمن الطرق باشرت الحادث فور تلقي البلاغ، واتضح أن الشخص توفي على الفور نتيجة تعرضه للدهس، بعد خروجه من مركبته التي تعرضت للانقلاب ليستقر به الحال في المسار المقابل.

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