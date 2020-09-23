"بني هميم": القطاع الصحي شهد تطورًا بلغنا به مراتب الدول المتقدمة وتفوَّقنا على بعضها

قال إن السعودية صُنّفت ضمن أفضل دول العالم اهتمامًا بصحة المواطنين والمقيمين

أكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أن السعودية تحتفل كل عام باليوم الوطني الذي ينتظره الشعب السعودي الكريم بشغف؛ وذلك لاعتزازهم بالوطن، وولائهم للقيادة الرشيدة.

وتفصيلاً، قال "بني هميم" في تصريح له بمناسبة العيد الوطني الـ٩٠ للمملكة: يحيا وطننا الغالي في رفعة وعز وازدهار وتقدُّم. ونحن اليوم إذ نستذكر أمجاد الماضي التي قادها جلالة المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز تحت راية التوحيد، نعتز بما حققناه حاضرًا في مختلف المجالات، منها القطاع الصحي الذي شهد تطورًا، بلغنا به مراتب الدول المتقدمة، بل تفوقنا على بعضها، بما نملكه من تقنيات وبنية تحتية وكوادر، بدت آثارها جلية في تحجيم آثار جائحة كورونا على المستويَيْن الصحي والاجتماعي.

وأضاف: شهد وطننا منذ تأسيسه نموًّا تصاعديًّا على المستوى الصحي، تسارع إيقاعه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بالدرجة التي صُنفت معه السعودية ضمن أفضل دول العالم اهتمامًا بصحة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وتابع: "إنني بهذه المناسبة الوطنية الغالية أتشرف -باسمي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة نجران كافة- برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات والولاء والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله-.

ودعا الدكتور "بني هميم" الله العلي العظيم أن يديم علينا نعمة الإسلام والاستقرار والرخاء، وأن يزيل الغمة والبلاء لهذه الجائحة العالمية، وأن يديم الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وكل عام ووطننا الغالي يرفل في ثياب العز والرخاء والاستقرار.