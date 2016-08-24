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يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر!

قال: تحورات الفيروس سوف تتحد لخلق سلالة أكثر قوة وانتشارًا

حذّر عالم المناعة السويسري البروفيسور ساي ريدي، من أن البشرية ستواجه في عام 2022 فيروس "كوفيد-22"، والذي سيكون أشد فتكًا من متحور "دلتا".

وقال "ريدي": إنه "يمكن أن يصبح Covid-22 أسوأ مما يشهده العالم الآن"، لا مفر من تحورات وتطور الفيروس السريع مثلما حدث مع "دلتا" في الهند و"بيتا" في جنوب إفريقيا و"جاما" في البرازيل.. سوف تتحد الفيروسات لخلق سلالة أكثر قوة وقدرة على الانتشار.

ونقلت قناة "نيوز" الأسترالية عن البروفيسور ساي ريدي، قوله: "ظهور هذا البديل الجديد هو مخاطرة كبيرة، علينا الاستعداد لذلك، ومن المتوقع أن تظهر متغيرات كوفيد في المستقبل؛ لأنها جزء طبيعي من تطور الفيروسات، ومع ظهور عدة أنواع من فيروس كورونا بالفعل في غضون أقل من عامين؛ فإن هذا لا يبشر بالخير".

وفي ورقة بحثية نُشرت في 30 يوليو الماضي، تنبأ مجموعة من العلماء، باحتمال أن يصبح كوفيد أكثر فتكًا بسبب استمرار انتشار الفيروس على هذا المستوى المرتفع عالميًّا إلى جانب تطوره السريع.

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يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر!
سبق

حذّر عالم المناعة السويسري البروفيسور ساي ريدي، من أن البشرية ستواجه في عام 2022 فيروس "كوفيد-22"، والذي سيكون أشد فتكًا من متحور "دلتا".

وقال "ريدي": إنه "يمكن أن يصبح Covid-22 أسوأ مما يشهده العالم الآن"، لا مفر من تحورات وتطور الفيروس السريع مثلما حدث مع "دلتا" في الهند و"بيتا" في جنوب إفريقيا و"جاما" في البرازيل.. سوف تتحد الفيروسات لخلق سلالة أكثر قوة وقدرة على الانتشار.

ونقلت قناة "نيوز" الأسترالية عن البروفيسور ساي ريدي، قوله: "ظهور هذا البديل الجديد هو مخاطرة كبيرة، علينا الاستعداد لذلك، ومن المتوقع أن تظهر متغيرات كوفيد في المستقبل؛ لأنها جزء طبيعي من تطور الفيروسات، ومع ظهور عدة أنواع من فيروس كورونا بالفعل في غضون أقل من عامين؛ فإن هذا لا يبشر بالخير".

وفي ورقة بحثية نُشرت في 30 يوليو الماضي، تنبأ مجموعة من العلماء، باحتمال أن يصبح كوفيد أكثر فتكًا بسبب استمرار انتشار الفيروس على هذا المستوى المرتفع عالميًّا إلى جانب تطوره السريع.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
11:01 AM

يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر!

قال: تحورات الفيروس سوف تتحد لخلق سلالة أكثر قوة وانتشارًا

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خالد علي - الرياض
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حذّر عالم المناعة السويسري البروفيسور ساي ريدي، من أن البشرية ستواجه في عام 2022 فيروس "كوفيد-22"، والذي سيكون أشد فتكًا من متحور "دلتا".

وقال "ريدي": إنه "يمكن أن يصبح Covid-22 أسوأ مما يشهده العالم الآن"، لا مفر من تحورات وتطور الفيروس السريع مثلما حدث مع "دلتا" في الهند و"بيتا" في جنوب إفريقيا و"جاما" في البرازيل.. سوف تتحد الفيروسات لخلق سلالة أكثر قوة وقدرة على الانتشار.

ونقلت قناة "نيوز" الأسترالية عن البروفيسور ساي ريدي، قوله: "ظهور هذا البديل الجديد هو مخاطرة كبيرة، علينا الاستعداد لذلك، ومن المتوقع أن تظهر متغيرات كوفيد في المستقبل؛ لأنها جزء طبيعي من تطور الفيروسات، ومع ظهور عدة أنواع من فيروس كورونا بالفعل في غضون أقل من عامين؛ فإن هذا لا يبشر بالخير".

وفي ورقة بحثية نُشرت في 30 يوليو الماضي، تنبأ مجموعة من العلماء، باحتمال أن يصبح كوفيد أكثر فتكًا بسبب استمرار انتشار الفيروس على هذا المستوى المرتفع عالميًّا إلى جانب تطوره السريع.

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