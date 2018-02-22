النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4 وفيات إثر حادث تصادم على طريق "شامية مكة"

فِرَق الإسعاف باشرت الموقع ونقلت مصاباً للمستشفى

لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر؛ جراء حادث مروري مروّع وقع صباح اليوم على طريق الشامية شمال شرقي مكة المكرمة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان: الحادث وقع لسيارتين وجهاً لوجه على طريق الشامية شمال شرقي مكة المكرمة.

وأضاف: أربع فِرَق إسعاف تولت نقل الحالات المتوفاة، والمصاب إلى مستشفى حراء العام عن طريق سيارات الهلال الأحمر التي باشرت الموقع على الفور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4 وفيات إثر حادث تصادم على طريق "شامية مكة"
سبق

لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر؛ جراء حادث مروري مروّع وقع صباح اليوم على طريق الشامية شمال شرقي مكة المكرمة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان: الحادث وقع لسيارتين وجهاً لوجه على طريق الشامية شمال شرقي مكة المكرمة.

وأضاف: أربع فِرَق إسعاف تولت نقل الحالات المتوفاة، والمصاب إلى مستشفى حراء العام عن طريق سيارات الهلال الأحمر التي باشرت الموقع على الفور.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:41 PM

4 وفيات إثر حادث تصادم على طريق "شامية مكة"

فِرَق الإسعاف باشرت الموقع ونقلت مصاباً للمستشفى

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
4,507

لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر؛ جراء حادث مروري مروّع وقع صباح اليوم على طريق الشامية شمال شرقي مكة المكرمة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان: الحادث وقع لسيارتين وجهاً لوجه على طريق الشامية شمال شرقي مكة المكرمة.

وأضاف: أربع فِرَق إسعاف تولت نقل الحالات المتوفاة، والمصاب إلى مستشفى حراء العام عن طريق سيارات الهلال الأحمر التي باشرت الموقع على الفور.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,124
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,326
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,925
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,370

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة