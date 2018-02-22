وأضاف: أربع فِرَق إسعاف تولت نقل الحالات المتوفاة، والمصاب إلى مستشفى حراء العام عن طريق سيارات الهلال الأحمر التي باشرت الموقع على الفور.

لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر؛ جراء حادث مروري مروّع وقع صباح اليوم على طريق الشامية شمال شرقي مكة المكرمة.

4 وفيات إثر حادث تصادم على طريق "شامية مكة" عبدالرزاق البجالي سبق 2018-02-22 لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر؛ جراء حادث مروري مروّع وقع صباح اليوم على طريق الشامية شمال شرقي مكة المكرمة. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان: الحادث وقع لسيارتين وجهاً لوجه على طريق الشامية شمال شرقي مكة المكرمة. وأضاف: أربع فِرَق إسعاف تولت نقل الحالات المتوفاة، والمصاب إلى مستشفى حراء العام عن طريق سيارات الهلال الأحمر التي باشرت الموقع على الفور.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 12:41 PM

4 وفيات إثر حادث تصادم على طريق "شامية مكة" فِرَق الإسعاف باشرت الموقع ونقلت مصاباً للمستشفى





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لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر؛ جراء حادث مروري مروّع وقع صباح اليوم على طريق الشامية شمال شرقي مكة المكرمة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان: الحادث وقع لسيارتين وجهاً لوجه على طريق الشامية شمال شرقي مكة المكرمة.

وأضاف: أربع فِرَق إسعاف تولت نقل الحالات المتوفاة، والمصاب إلى مستشفى حراء العام عن طريق سيارات الهلال الأحمر التي باشرت الموقع على الفور.