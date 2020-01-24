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الأهلي يعلن: إصابة "السومة" خلع في الكتف

كشف نادي الأهلي عن نتيجة الفحوصات المبدئية التي أجريت لنجم الفريق الكروي الأول، عمر السومة، عقب مباراة أمس الخميس، ضد الرائد، (الجولة 15 من الدوري).

وأكد الأهلي أن الفحوصات الطبية الأولية، كشفت تعرض السومة لخلع في الكتف، وسيخضع اللاعب للأشعة بعد عودته إلى جدة، للتثبت من التشخيص النهائي.

وتعرض عمر السومة لإصابة في كتفه خلال تسجيله هدف الفوز (الثاني) للأهلي بشباك الرائد.

وسجل السومة مرتين ضد الرائد، ليخطف فوزاً ثميناً للأهلي 2-1 في دقيقتين (84 و85)، خارج قواعده، لينفرد بالمركز الثالث.

الأهلي عمر السومة الرائد دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يعلن: إصابة "السومة" خلع في الكتف
سبق

كشف نادي الأهلي عن نتيجة الفحوصات المبدئية التي أجريت لنجم الفريق الكروي الأول، عمر السومة، عقب مباراة أمس الخميس، ضد الرائد، (الجولة 15 من الدوري).

وأكد الأهلي أن الفحوصات الطبية الأولية، كشفت تعرض السومة لخلع في الكتف، وسيخضع اللاعب للأشعة بعد عودته إلى جدة، للتثبت من التشخيص النهائي.

وتعرض عمر السومة لإصابة في كتفه خلال تسجيله هدف الفوز (الثاني) للأهلي بشباك الرائد.

وسجل السومة مرتين ضد الرائد، ليخطف فوزاً ثميناً للأهلي 2-1 في دقيقتين (84 و85)، خارج قواعده، لينفرد بالمركز الثالث.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
12:56 AM
اخر تعديل
24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
03:31 AM

الأهلي يعلن: إصابة "السومة" خلع في الكتف

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كشف نادي الأهلي عن نتيجة الفحوصات المبدئية التي أجريت لنجم الفريق الكروي الأول، عمر السومة، عقب مباراة أمس الخميس، ضد الرائد، (الجولة 15 من الدوري).

وأكد الأهلي أن الفحوصات الطبية الأولية، كشفت تعرض السومة لخلع في الكتف، وسيخضع اللاعب للأشعة بعد عودته إلى جدة، للتثبت من التشخيص النهائي.

وتعرض عمر السومة لإصابة في كتفه خلال تسجيله هدف الفوز (الثاني) للأهلي بشباك الرائد.

وسجل السومة مرتين ضد الرائد، ليخطف فوزاً ثميناً للأهلي 2-1 في دقيقتين (84 و85)، خارج قواعده، لينفرد بالمركز الثالث.

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