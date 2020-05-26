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بالصور.. المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان وفرة واستقرار في الأسعار

وسط إجراءات احترازية ووقائية .. تباعد وتعقيم وتطهير عربات التسوق

وفرت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الحظر الكامل الحالية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.
وخلال جولة ميدانية لـ"واس" وقفت على توفر السلع في أسواق مدينة جيزان والمحافظات والمراكز بالمنطقة، بما يلبي احتياجات الأهالي والمقيمين بالمنطقة، وفق أسعار مستقرة للمواد الغذائية حيث لم يسجل أي ارتفاع أو نقص في السلع الأساسية من المواد الغذائية.
فيما يقوم فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون و توفر السلع التموينية داخل المراكز التي داخل الأحياء وضمان وصولها, بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها، إضافة لإتاحة الوزارة الرقم 1900 للإبلاغ عن أي مخالفة تجارية على مدار 24 ساعة.

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بالصور.. المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان وفرة واستقرار في الأسعار
سبق

وفرت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الحظر الكامل الحالية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.
وخلال جولة ميدانية لـ"واس" وقفت على توفر السلع في أسواق مدينة جيزان والمحافظات والمراكز بالمنطقة، بما يلبي احتياجات الأهالي والمقيمين بالمنطقة، وفق أسعار مستقرة للمواد الغذائية حيث لم يسجل أي ارتفاع أو نقص في السلع الأساسية من المواد الغذائية.
فيما يقوم فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون و توفر السلع التموينية داخل المراكز التي داخل الأحياء وضمان وصولها, بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها، إضافة لإتاحة الوزارة الرقم 1900 للإبلاغ عن أي مخالفة تجارية على مدار 24 ساعة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
03:04 PM

بالصور.. المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان وفرة واستقرار في الأسعار

وسط إجراءات احترازية ووقائية .. تباعد وتعقيم وتطهير عربات التسوق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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وفرت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الحظر الكامل الحالية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.
وخلال جولة ميدانية لـ"واس" وقفت على توفر السلع في أسواق مدينة جيزان والمحافظات والمراكز بالمنطقة، بما يلبي احتياجات الأهالي والمقيمين بالمنطقة، وفق أسعار مستقرة للمواد الغذائية حيث لم يسجل أي ارتفاع أو نقص في السلع الأساسية من المواد الغذائية.
فيما يقوم فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون و توفر السلع التموينية داخل المراكز التي داخل الأحياء وضمان وصولها, بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها، إضافة لإتاحة الوزارة الرقم 1900 للإبلاغ عن أي مخالفة تجارية على مدار 24 ساعة.

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