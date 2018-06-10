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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

ألمانيا.. تداعيات "كورونا" ستتكلّف نحو 57 مليار دولار إضافية

ستساعد الاقتصاد على التعافي

نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير مطّلع، اليوم (الأربعاء)؛ أن وزير المالية الألماني أولاف شولتز يدرس ميزانية إضافية أكبر من المتوقع، مع دين إضافي يصل إلى 50 مليار يورو (56.8 مليار دولار)؛ لتمويل حزمة تحفيز تهدف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبيّن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تعتزم تمرير الميزانية التكميلية الثانية في 17 يونيو (حزيران) الجاري، لتمويل إجراءات تهدف لمساعدة أكبر اقتصاد أوروبي على التعافي من أزمة كورونا.

وسيضاف المبلغ إلى ميزانية تكميلية لبرلين ممولة بالدين تبلغ قيمتها 156 مليار يورو جرى اعتمادها في مارس (آذار)، ويعني هذا أن صافي الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية قد يتجاوز في المجمل 200 مليار يورو هذا العام.

فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا.. تداعيات "كورونا" ستتكلّف نحو 57 مليار دولار إضافية
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير مطّلع، اليوم (الأربعاء)؛ أن وزير المالية الألماني أولاف شولتز يدرس ميزانية إضافية أكبر من المتوقع، مع دين إضافي يصل إلى 50 مليار يورو (56.8 مليار دولار)؛ لتمويل حزمة تحفيز تهدف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبيّن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تعتزم تمرير الميزانية التكميلية الثانية في 17 يونيو (حزيران) الجاري، لتمويل إجراءات تهدف لمساعدة أكبر اقتصاد أوروبي على التعافي من أزمة كورونا.

وسيضاف المبلغ إلى ميزانية تكميلية لبرلين ممولة بالدين تبلغ قيمتها 156 مليار يورو جرى اعتمادها في مارس (آذار)، ويعني هذا أن صافي الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية قد يتجاوز في المجمل 200 مليار يورو هذا العام.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
04:39 PM

ألمانيا.. تداعيات "كورونا" ستتكلّف نحو 57 مليار دولار إضافية

ستساعد الاقتصاد على التعافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير مطّلع، اليوم (الأربعاء)؛ أن وزير المالية الألماني أولاف شولتز يدرس ميزانية إضافية أكبر من المتوقع، مع دين إضافي يصل إلى 50 مليار يورو (56.8 مليار دولار)؛ لتمويل حزمة تحفيز تهدف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبيّن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تعتزم تمرير الميزانية التكميلية الثانية في 17 يونيو (حزيران) الجاري، لتمويل إجراءات تهدف لمساعدة أكبر اقتصاد أوروبي على التعافي من أزمة كورونا.

وسيضاف المبلغ إلى ميزانية تكميلية لبرلين ممولة بالدين تبلغ قيمتها 156 مليار يورو جرى اعتمادها في مارس (آذار)، ويعني هذا أن صافي الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية قد يتجاوز في المجمل 200 مليار يورو هذا العام.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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