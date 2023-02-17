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السفير الروسي لدى أنقرة: التهديدات بالقتل وإثارة الكراهية من قِبَل الأتراك ما زالت مستمرة

قال: "يجب توخي الحذر الكبير والدقة الشديدة"

أعاد السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، التأكيد على استمرار التهديدات الموجهة إليه من قِبَل الأتراك في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الإلكترونية المختلفة في تركيا.

وقال السفير الروسي: إن "التهديدات والإهانات ما زالت مستمرة، دون أن يختلف الأمر؛ حيث إن هناك تهديدات واضحة تمامًا بالقتل المباشر له وللروسيين مثل: "سنبني ناطحات سحاب من جماجم جنودكم".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن أليكسي يرخوف، أن هذه التهديدات لا تتعلق بالدبلوماسيين شخصيًّا؛ بل تطال روسيا وجميع ممثليها.

وقال: "يجب توخي الحذر الكبير والدقة الشديدة، ولا يجوز إثارة الغضب والكراهية والتحريض على العداوة بين الشعوب".

السفير الروسي لدى تركيا أليكسي يرخوف تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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السفير الروسي لدى أنقرة: التهديدات بالقتل وإثارة الكراهية من قِبَل الأتراك ما زالت مستمرة
سبق

أعاد السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، التأكيد على استمرار التهديدات الموجهة إليه من قِبَل الأتراك في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الإلكترونية المختلفة في تركيا.

وقال السفير الروسي: إن "التهديدات والإهانات ما زالت مستمرة، دون أن يختلف الأمر؛ حيث إن هناك تهديدات واضحة تمامًا بالقتل المباشر له وللروسيين مثل: "سنبني ناطحات سحاب من جماجم جنودكم".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن أليكسي يرخوف، أن هذه التهديدات لا تتعلق بالدبلوماسيين شخصيًّا؛ بل تطال روسيا وجميع ممثليها.

وقال: "يجب توخي الحذر الكبير والدقة الشديدة، ولا يجوز إثارة الغضب والكراهية والتحريض على العداوة بين الشعوب".

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:29 AM

السفير الروسي لدى أنقرة: التهديدات بالقتل وإثارة الكراهية من قِبَل الأتراك ما زالت مستمرة

قال: "يجب توخي الحذر الكبير والدقة الشديدة"

A A A
خالد علي - الرياض
3
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أعاد السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، التأكيد على استمرار التهديدات الموجهة إليه من قِبَل الأتراك في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الإلكترونية المختلفة في تركيا.

وقال السفير الروسي: إن "التهديدات والإهانات ما زالت مستمرة، دون أن يختلف الأمر؛ حيث إن هناك تهديدات واضحة تمامًا بالقتل المباشر له وللروسيين مثل: "سنبني ناطحات سحاب من جماجم جنودكم".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن أليكسي يرخوف، أن هذه التهديدات لا تتعلق بالدبلوماسيين شخصيًّا؛ بل تطال روسيا وجميع ممثليها.

وقال: "يجب توخي الحذر الكبير والدقة الشديدة، ولا يجوز إثارة الغضب والكراهية والتحريض على العداوة بين الشعوب".

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