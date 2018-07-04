قالت وسائل إعلام روسية إن شخصا قُتل وأصيب 6 آخرون في اجتياح سيارة حشدا من المشاة في سوتشي الروسية إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم.
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مقتل شخص وإصابة 6 في اجتياح سيارة حشداً من المشاة بسوتشي الروسية
إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم
قالت وسائل إعلام روسية إن شخصا قُتل وأصيب 6 آخرون في اجتياح سيارة حشدا من المشاة في سوتشي الروسية إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم.كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم
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مقتل شخص وإصابة 6 في اجتياح سيارة حشداً من المشاة بسوتشي الروسيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-04
04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
06:02 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:09 AM
مقتل شخص وإصابة 6 في اجتياح سيارة حشداً من المشاة بسوتشي الروسية
إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم
قالت وسائل إعلام روسية إن شخصا قُتل وأصيب 6 آخرون في اجتياح سيارة حشدا من المشاة في سوتشي الروسية إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم.
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