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مقتل شخص وإصابة 6 في اجتياح سيارة حشداً من المشاة بسوتشي الروسية

إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم

قالت وسائل إعلام روسية إن شخصا قُتل وأصيب 6 آخرون في اجتياح سيارة حشدا من المشاة في سوتشي الروسية إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم.

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

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مقتل شخص وإصابة 6 في اجتياح سيارة حشداً من المشاة بسوتشي الروسية
سبق

قالت وسائل إعلام روسية إن شخصا قُتل وأصيب 6 آخرون في اجتياح سيارة حشدا من المشاة في سوتشي الروسية إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
06:02 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:09 AM

مقتل شخص وإصابة 6 في اجتياح سيارة حشداً من المشاة بسوتشي الروسية

إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام روسية إن شخصا قُتل وأصيب 6 آخرون في اجتياح سيارة حشدا من المشاة في سوتشي الروسية إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم.

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