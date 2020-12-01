لتقليل انتقال العدوى.. وزير الصحة يسأل: ماذا تقترحون أن نغيِّر في عاداتنا بعد الجائحة؟

بعد انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة

وجّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" سؤالاً مفاده: ماذا تقترحون أن نغيّر في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟ وذلك بعد انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة.

وأكد وزير الصحة في تغريدة أنه نتيجة لتطبيق الاحترازات الصحية انخفض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من ٩٨ ٪ في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.