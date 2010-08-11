شاهد "عرفة".. أول مولود بمستشفى مشعر عرفات

"الصحة" نشرت صورته عبر "تويتر"

استقبلت مستشفيات مشعر عرفات أول حالة ولادة في يوم عرفة لحج العام 1440 هـ.

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو وصورة للمولود الذي سمي "عرفة" كأول مولود بمستشفيات عرفة.

أنجبت المولود الحاجة "سعاد" من جمهورية ليبيا في حجتها الأولى في حياتها، واسمته "عرفة".

من جانب آخر، احتفل الكادر الطبي من أبطال الصحة بالمولود.