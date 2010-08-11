النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد "عرفة".. أول مولود بمستشفى مشعر عرفات

"الصحة" نشرت صورته عبر "تويتر"

استقبلت مستشفيات مشعر عرفات أول حالة ولادة في يوم عرفة لحج العام 1440 هـ.

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو وصورة للمولود الذي سمي "عرفة" كأول مولود بمستشفيات عرفة.

أنجبت المولود الحاجة "سعاد" من جمهورية ليبيا في حجتها الأولى في حياتها، واسمته "عرفة".

من جانب آخر، احتفل الكادر الطبي من أبطال الصحة بالمولود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد "عرفة".. أول مولود بمستشفى مشعر عرفات
سبق

استقبلت مستشفيات مشعر عرفات أول حالة ولادة في يوم عرفة لحج العام 1440 هـ.

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو وصورة للمولود الذي سمي "عرفة" كأول مولود بمستشفيات عرفة.

أنجبت المولود الحاجة "سعاد" من جمهورية ليبيا في حجتها الأولى في حياتها، واسمته "عرفة".

من جانب آخر، احتفل الكادر الطبي من أبطال الصحة بالمولود.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
12:38 AM

شاهد "عرفة".. أول مولود بمستشفى مشعر عرفات

"الصحة" نشرت صورته عبر "تويتر"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
613

استقبلت مستشفيات مشعر عرفات أول حالة ولادة في يوم عرفة لحج العام 1440 هـ.

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو وصورة للمولود الذي سمي "عرفة" كأول مولود بمستشفيات عرفة.

أنجبت المولود الحاجة "سعاد" من جمهورية ليبيا في حجتها الأولى في حياتها، واسمته "عرفة".

من جانب آخر، احتفل الكادر الطبي من أبطال الصحة بالمولود.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,682
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,674
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,663
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,756

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة