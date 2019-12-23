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الحمدان: بناء جديد للائحة الوظائف الصحية وللجهات الحكومية ترقية موظفيها في أيِّ وقت

قال: دمجنا 16 لائحة وقواعد وقرارات .. ولدينا رغبة في السماح للموظفين بالعمل في "الخاص"

قال وزير #الخدمة_المدنية سليمان الحمدان؛ اليوم، إن وزارته أنهت العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتُمدت أخيراً، ونعمل على بناءٍ جديدٍ للائحة الوظائف الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التخصصات الصحية.

وأضاف خلال إجابته عن عددٍ من أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس #الشورى في جلسة اليوم: دمجنا أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوز عديدٍ من السلبيات، ولدينا الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص.

وتابع: للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أيّ وقت، ولا نحصرها في مرتين خلال العام والوزارة تعمل على مزيدٍ من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي.

وقال: ذوو الإعاقة يحظون بعناية خاصة، والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

سليمان الحمدان الخدمة المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحمدان: بناء جديد للائحة الوظائف الصحية وللجهات الحكومية ترقية موظفيها في أيِّ وقت
سبق

قال وزير #الخدمة_المدنية سليمان الحمدان؛ اليوم، إن وزارته أنهت العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتُمدت أخيراً، ونعمل على بناءٍ جديدٍ للائحة الوظائف الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التخصصات الصحية.

وأضاف خلال إجابته عن عددٍ من أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس #الشورى في جلسة اليوم: دمجنا أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوز عديدٍ من السلبيات، ولدينا الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص.

وتابع: للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أيّ وقت، ولا نحصرها في مرتين خلال العام والوزارة تعمل على مزيدٍ من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي.

وقال: ذوو الإعاقة يحظون بعناية خاصة، والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
01:52 PM

الحمدان: بناء جديد للائحة الوظائف الصحية وللجهات الحكومية ترقية موظفيها في أيِّ وقت

قال: دمجنا 16 لائحة وقواعد وقرارات .. ولدينا رغبة في السماح للموظفين بالعمل في "الخاص"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير #الخدمة_المدنية سليمان الحمدان؛ اليوم، إن وزارته أنهت العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتُمدت أخيراً، ونعمل على بناءٍ جديدٍ للائحة الوظائف الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التخصصات الصحية.

وأضاف خلال إجابته عن عددٍ من أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس #الشورى في جلسة اليوم: دمجنا أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوز عديدٍ من السلبيات، ولدينا الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص.

وتابع: للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أيّ وقت، ولا نحصرها في مرتين خلال العام والوزارة تعمل على مزيدٍ من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي.

وقال: ذوو الإعاقة يحظون بعناية خاصة، والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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