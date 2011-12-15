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لجنة الاستثمار والموارد المالية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تعقد اجتماعها العاشر

استعرضت الموازنة التقديرية لعام 2022 للمشروع الاستثماري الخيري

عقدت لجنة الاستثمار والموارد البشرية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اجتماعًا؛ لبحث تقارير مديري المحافظ الاستثمارية، واستعرضت الموازنة التقديرية لعام 2022م، للمشروع الاستثماري الخيري للمركز.

وفي بداية الاجتماع الذي عُقِد بمقر المركز، برئاسة ناصر السبيعي رحّب أعضاء اللجنة بانضمام الدكتور أحمد التميمي الأمين العام لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والدكتور صلاح الطالب لعضوية اللجنة.

كما تناول الاجتماع العاشر للدورة الخامسة للجنة استعراض بنود الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها تقارير أداء المحافظ الاستثمارية للمركز لدى كل الشركات والبنوك، وناقش أعضاء اللجنة الموازنة التقديرية لعام 2022م.

الجدير بالذكر أن لجنة الاستثمار والموارد البشرية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تضم في عضويتها المهندس عبدالعزيز العنبر، المهندس عبدالله الكنهل، بدر السياري، محمد الفنتوخ، الدكتور أحمد التميمي، الدكتور صلاح الطالب، وفاروق الخزيم.

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لجنة الاستثمار والموارد المالية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تعقد اجتماعها العاشر
سبق

عقدت لجنة الاستثمار والموارد البشرية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اجتماعًا؛ لبحث تقارير مديري المحافظ الاستثمارية، واستعرضت الموازنة التقديرية لعام 2022م، للمشروع الاستثماري الخيري للمركز.

وفي بداية الاجتماع الذي عُقِد بمقر المركز، برئاسة ناصر السبيعي رحّب أعضاء اللجنة بانضمام الدكتور أحمد التميمي الأمين العام لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والدكتور صلاح الطالب لعضوية اللجنة.

كما تناول الاجتماع العاشر للدورة الخامسة للجنة استعراض بنود الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها تقارير أداء المحافظ الاستثمارية للمركز لدى كل الشركات والبنوك، وناقش أعضاء اللجنة الموازنة التقديرية لعام 2022م.

الجدير بالذكر أن لجنة الاستثمار والموارد البشرية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تضم في عضويتها المهندس عبدالعزيز العنبر، المهندس عبدالله الكنهل، بدر السياري، محمد الفنتوخ، الدكتور أحمد التميمي، الدكتور صلاح الطالب، وفاروق الخزيم.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
02:39 PM

لجنة الاستثمار والموارد المالية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تعقد اجتماعها العاشر

استعرضت الموازنة التقديرية لعام 2022 للمشروع الاستثماري الخيري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة الاستثمار والموارد البشرية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اجتماعًا؛ لبحث تقارير مديري المحافظ الاستثمارية، واستعرضت الموازنة التقديرية لعام 2022م، للمشروع الاستثماري الخيري للمركز.

وفي بداية الاجتماع الذي عُقِد بمقر المركز، برئاسة ناصر السبيعي رحّب أعضاء اللجنة بانضمام الدكتور أحمد التميمي الأمين العام لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والدكتور صلاح الطالب لعضوية اللجنة.

كما تناول الاجتماع العاشر للدورة الخامسة للجنة استعراض بنود الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها تقارير أداء المحافظ الاستثمارية للمركز لدى كل الشركات والبنوك، وناقش أعضاء اللجنة الموازنة التقديرية لعام 2022م.

الجدير بالذكر أن لجنة الاستثمار والموارد البشرية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تضم في عضويتها المهندس عبدالعزيز العنبر، المهندس عبدالله الكنهل، بدر السياري، محمد الفنتوخ، الدكتور أحمد التميمي، الدكتور صلاح الطالب، وفاروق الخزيم.

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