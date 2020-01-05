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بالأسماء... "تعليم الأفلاج" يعتمد الفائزين بجائزة الموظف الإداري المتميز

جاءت بناءً على ما ورد من الإدارات المعنية لكل موظف

اعتمد مدير تعليم الأفلاج د. محمد بن إبراهيم آل مغيرة اليوم الأحد أسماء الموظفين الفائزين بالجائزة الشهرية "الموظف الإداري المتميز"، التي استهدف خلالها أقسام "إدارة الموارد البشرية، والمتابعة الإدارية، والإدارية والمالية، وشؤون المباني، والأقسام التابعة لها .

وتأتي جائزة "الموظف الإداري المتميز" التي أطلقها تعليم الأفلاج لزيادة إنتاجية العمل واستدامة التميز وتقدير الموظفين المتميزين، وإبراز جهود الكوادر المتميزة في الممارسات الإدارية، نظرًا لما يقوم به الموظف الإداري من جهود كبيرة وأهمية دور التحفيز له لتقديم المزيد من الإبداع ؛ كونه من ركائز العمل المهمة التي يقوم عليها العمل التعليمي.

وجاءت أسماء الموظفين الفائزين بالجائزة لشهر ديسمبر على النحو التالي: فهد بن وثيلان آل وثيلان "الموار البشرية"، خلف بن سعد المحمسة "المتابعة الإدارية"، فهاد بن مطلق الصايغ "الشؤون المالية "، فهد بن هادي القحطاني "شؤون المباني"، ومن الأقسام النسائية وفاء مبارك الذيبان "قسم المتابعة".

من جهته ذكر مدير مركز التميز بتعليم الأفلاج شنار بن عامر الشكرة أن إعلان أسماء الموظفين المتميّزين جاءت بناءً على ما ورد من الإدارات المعنية لكل موظف، مقدماً في الوقت نفسه شكره لمدير التعليم على اهتمامه ورعايته للجائزة، متمنياً أن تكون حافزاً لمزيد من التميز والإبداع لموظفي الإدارة.

تعليم الأفلاج الموظف الإداري المتميز

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بالأسماء... "تعليم الأفلاج" يعتمد الفائزين بجائزة الموظف الإداري المتميز
سبق

اعتمد مدير تعليم الأفلاج د. محمد بن إبراهيم آل مغيرة اليوم الأحد أسماء الموظفين الفائزين بالجائزة الشهرية "الموظف الإداري المتميز"، التي استهدف خلالها أقسام "إدارة الموارد البشرية، والمتابعة الإدارية، والإدارية والمالية، وشؤون المباني، والأقسام التابعة لها .

وتأتي جائزة "الموظف الإداري المتميز" التي أطلقها تعليم الأفلاج لزيادة إنتاجية العمل واستدامة التميز وتقدير الموظفين المتميزين، وإبراز جهود الكوادر المتميزة في الممارسات الإدارية، نظرًا لما يقوم به الموظف الإداري من جهود كبيرة وأهمية دور التحفيز له لتقديم المزيد من الإبداع ؛ كونه من ركائز العمل المهمة التي يقوم عليها العمل التعليمي.

وجاءت أسماء الموظفين الفائزين بالجائزة لشهر ديسمبر على النحو التالي: فهد بن وثيلان آل وثيلان "الموار البشرية"، خلف بن سعد المحمسة "المتابعة الإدارية"، فهاد بن مطلق الصايغ "الشؤون المالية "، فهد بن هادي القحطاني "شؤون المباني"، ومن الأقسام النسائية وفاء مبارك الذيبان "قسم المتابعة".

من جهته ذكر مدير مركز التميز بتعليم الأفلاج شنار بن عامر الشكرة أن إعلان أسماء الموظفين المتميّزين جاءت بناءً على ما ورد من الإدارات المعنية لكل موظف، مقدماً في الوقت نفسه شكره لمدير التعليم على اهتمامه ورعايته للجائزة، متمنياً أن تكون حافزاً لمزيد من التميز والإبداع لموظفي الإدارة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
04:12 PM

بالأسماء... "تعليم الأفلاج" يعتمد الفائزين بجائزة الموظف الإداري المتميز

جاءت بناءً على ما ورد من الإدارات المعنية لكل موظف

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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اعتمد مدير تعليم الأفلاج د. محمد بن إبراهيم آل مغيرة اليوم الأحد أسماء الموظفين الفائزين بالجائزة الشهرية "الموظف الإداري المتميز"، التي استهدف خلالها أقسام "إدارة الموارد البشرية، والمتابعة الإدارية، والإدارية والمالية، وشؤون المباني، والأقسام التابعة لها .

وتأتي جائزة "الموظف الإداري المتميز" التي أطلقها تعليم الأفلاج لزيادة إنتاجية العمل واستدامة التميز وتقدير الموظفين المتميزين، وإبراز جهود الكوادر المتميزة في الممارسات الإدارية، نظرًا لما يقوم به الموظف الإداري من جهود كبيرة وأهمية دور التحفيز له لتقديم المزيد من الإبداع ؛ كونه من ركائز العمل المهمة التي يقوم عليها العمل التعليمي.

وجاءت أسماء الموظفين الفائزين بالجائزة لشهر ديسمبر على النحو التالي: فهد بن وثيلان آل وثيلان "الموار البشرية"، خلف بن سعد المحمسة "المتابعة الإدارية"، فهاد بن مطلق الصايغ "الشؤون المالية "، فهد بن هادي القحطاني "شؤون المباني"، ومن الأقسام النسائية وفاء مبارك الذيبان "قسم المتابعة".

من جهته ذكر مدير مركز التميز بتعليم الأفلاج شنار بن عامر الشكرة أن إعلان أسماء الموظفين المتميّزين جاءت بناءً على ما ورد من الإدارات المعنية لكل موظف، مقدماً في الوقت نفسه شكره لمدير التعليم على اهتمامه ورعايته للجائزة، متمنياً أن تكون حافزاً لمزيد من التميز والإبداع لموظفي الإدارة.

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