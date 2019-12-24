وفاة والد العميد "فهد دليم"

أجريت صلاة الجنازة، أمس الاثنين، على دليم بن خزام العتيبي، والد مساعد مدير مكافحة المخدرات بجدة العميد فهد بن دليم العتيبي.



ويتقبل العزاء في الفقيد -غفر الله له وأسكنه فسيح جناته- ابنه العميد فهد، وإخوانه وجميع أسرته، في منزل الراحل بمحافظة الدوادمي.