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"مسك" تطلق البرنامج التدريبي في هندسة وسائل النقل للطلاب السعوديين

بالشراكة مع شركة "فيرجن هايبرلوب ون" .. لتدريبهم في مقرها بأمريكا

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، وشركة فيرجن هايبرلوب ون, اليوم, البرنامج التدريبي في هندسة وسائل النقل بهدف تمكين المهندسين والمهندسات حديثي التخرج ومن على وشك التخرج من المرحلة الجامعية في المملكة العربية السعودية من التدريب بمقر الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من 25 يونيو حتى 31 أغسطس 2018.

وصمِّم برنامج مسك للتدريب في شركة "فيرجن هايبرلوب ون" لتوفير الفرصة الفريدة للطلاب والطالبات والعمل عن قرب مع أبرز المهندسين العالميين الذين يعملون على تطوير أنظمة تشغيل الهايبرلوب، وهي وسيلة نقل جديدة آمنة وهائلة السرعة.

وسيتمتع الطلاب والطالبات أيضاً بالفعاليات الأسبوعية التي ينظمها فريق الإدارة، فهذه فرصة فريدة للمشاركة في رسم مستقبل النقل والمواصلات حول العالم واكتساب الخبرة والمعرفة في أبرز الشركات الهندسية على الصعيد العالمي.

من جانبه، قال مؤسس "هايبرلوب ون" المشارك رئيس فريق المهندسين جوش جيجل: "يسرنا الشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية)، وتوفير فرصة للشباب والشابات لمعرفة المزيد عن تقنيتنا المتطورة في النقل وكيفية تأثيرها عالمياً", مشيراً إلى أن الطلاب والطالبات سيحظون في الأسبوع الأول بجولة تعريفية حول المسار التجريبي (DevLoop) لاختبار نظام الهايبرلوب في صحراء نيفادا في الولايات المتحدة، وسينضَمون عند وصولهم إلى لوس أنجلوس إلى الفريق الهندسي وتعيين المرشدين.

وأفاد جيجل؛ بأنه بعد انتهاء مرحلة التوجيه والتعريف المكثفة سيعمل الطلاب والطالبات مباشرةً مع المهندسين أثناء إتمامهم المهام الموكلة إليهم, وسيسهمون كذلك في المجالات الأخرى، كما سيتمكن الطلاب والطالبات من الانخراط في فرق العمل خلال فترة البرنامج واكتساب مهارات حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداع والتعاون, والعمل على إكمال مشروع فردي خلال فترة البرنامج ومن ثم عرض النتائج على فريقَي مؤسسة مسك الخيرية وشركة "فيرجن هايبرلوب ون" في الأسبوع الأخير من البرنامج.

وأهابت "مسك الخيرية" بالطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على البرنامج والتعرف عن قرب على جميع تفاصيله، زيارة موقع برامج التدريب والزمالة في "مسك" على الرابط:

https://misk.org.sa/fellowship/.

يأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها مؤسسة "مسك الخيرية" مع "فيرجن هايبر لوب" خلال منتدى مسك العالمي في نوفمبر 2017 بهدف تنفيذ عددٍ من المبادرات المشتركة، تتضمن تطوير وتقديم مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية متعددة التخصصات التي تركز على مجالات الهندسة والمواصلات، وتهدف إلى تعزيز المهارات والمعارف لدى الشباب والشابات.

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، هي مؤسسة خيرية غير ربحية تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم, وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مبادراتها وشراكات استراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك" تطلق البرنامج التدريبي في هندسة وسائل النقل للطلاب السعوديين
سبق

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، وشركة فيرجن هايبرلوب ون, اليوم, البرنامج التدريبي في هندسة وسائل النقل بهدف تمكين المهندسين والمهندسات حديثي التخرج ومن على وشك التخرج من المرحلة الجامعية في المملكة العربية السعودية من التدريب بمقر الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من 25 يونيو حتى 31 أغسطس 2018.

وصمِّم برنامج مسك للتدريب في شركة "فيرجن هايبرلوب ون" لتوفير الفرصة الفريدة للطلاب والطالبات والعمل عن قرب مع أبرز المهندسين العالميين الذين يعملون على تطوير أنظمة تشغيل الهايبرلوب، وهي وسيلة نقل جديدة آمنة وهائلة السرعة.

وسيتمتع الطلاب والطالبات أيضاً بالفعاليات الأسبوعية التي ينظمها فريق الإدارة، فهذه فرصة فريدة للمشاركة في رسم مستقبل النقل والمواصلات حول العالم واكتساب الخبرة والمعرفة في أبرز الشركات الهندسية على الصعيد العالمي.

من جانبه، قال مؤسس "هايبرلوب ون" المشارك رئيس فريق المهندسين جوش جيجل: "يسرنا الشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية)، وتوفير فرصة للشباب والشابات لمعرفة المزيد عن تقنيتنا المتطورة في النقل وكيفية تأثيرها عالمياً", مشيراً إلى أن الطلاب والطالبات سيحظون في الأسبوع الأول بجولة تعريفية حول المسار التجريبي (DevLoop) لاختبار نظام الهايبرلوب في صحراء نيفادا في الولايات المتحدة، وسينضَمون عند وصولهم إلى لوس أنجلوس إلى الفريق الهندسي وتعيين المرشدين.

وأفاد جيجل؛ بأنه بعد انتهاء مرحلة التوجيه والتعريف المكثفة سيعمل الطلاب والطالبات مباشرةً مع المهندسين أثناء إتمامهم المهام الموكلة إليهم, وسيسهمون كذلك في المجالات الأخرى، كما سيتمكن الطلاب والطالبات من الانخراط في فرق العمل خلال فترة البرنامج واكتساب مهارات حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداع والتعاون, والعمل على إكمال مشروع فردي خلال فترة البرنامج ومن ثم عرض النتائج على فريقَي مؤسسة مسك الخيرية وشركة "فيرجن هايبرلوب ون" في الأسبوع الأخير من البرنامج.

وأهابت "مسك الخيرية" بالطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على البرنامج والتعرف عن قرب على جميع تفاصيله، زيارة موقع برامج التدريب والزمالة في "مسك" على الرابط:

https://misk.org.sa/fellowship/.

يأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها مؤسسة "مسك الخيرية" مع "فيرجن هايبر لوب" خلال منتدى مسك العالمي في نوفمبر 2017 بهدف تنفيذ عددٍ من المبادرات المشتركة، تتضمن تطوير وتقديم مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية متعددة التخصصات التي تركز على مجالات الهندسة والمواصلات، وتهدف إلى تعزيز المهارات والمعارف لدى الشباب والشابات.

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، هي مؤسسة خيرية غير ربحية تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم, وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مبادراتها وشراكات استراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة حول العالم.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
11:38 AM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:58 AM

"مسك" تطلق البرنامج التدريبي في هندسة وسائل النقل للطلاب السعوديين

بالشراكة مع شركة "فيرجن هايبرلوب ون" .. لتدريبهم في مقرها بأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، وشركة فيرجن هايبرلوب ون, اليوم, البرنامج التدريبي في هندسة وسائل النقل بهدف تمكين المهندسين والمهندسات حديثي التخرج ومن على وشك التخرج من المرحلة الجامعية في المملكة العربية السعودية من التدريب بمقر الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من 25 يونيو حتى 31 أغسطس 2018.

وصمِّم برنامج مسك للتدريب في شركة "فيرجن هايبرلوب ون" لتوفير الفرصة الفريدة للطلاب والطالبات والعمل عن قرب مع أبرز المهندسين العالميين الذين يعملون على تطوير أنظمة تشغيل الهايبرلوب، وهي وسيلة نقل جديدة آمنة وهائلة السرعة.

وسيتمتع الطلاب والطالبات أيضاً بالفعاليات الأسبوعية التي ينظمها فريق الإدارة، فهذه فرصة فريدة للمشاركة في رسم مستقبل النقل والمواصلات حول العالم واكتساب الخبرة والمعرفة في أبرز الشركات الهندسية على الصعيد العالمي.

من جانبه، قال مؤسس "هايبرلوب ون" المشارك رئيس فريق المهندسين جوش جيجل: "يسرنا الشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية)، وتوفير فرصة للشباب والشابات لمعرفة المزيد عن تقنيتنا المتطورة في النقل وكيفية تأثيرها عالمياً", مشيراً إلى أن الطلاب والطالبات سيحظون في الأسبوع الأول بجولة تعريفية حول المسار التجريبي (DevLoop) لاختبار نظام الهايبرلوب في صحراء نيفادا في الولايات المتحدة، وسينضَمون عند وصولهم إلى لوس أنجلوس إلى الفريق الهندسي وتعيين المرشدين.

وأفاد جيجل؛ بأنه بعد انتهاء مرحلة التوجيه والتعريف المكثفة سيعمل الطلاب والطالبات مباشرةً مع المهندسين أثناء إتمامهم المهام الموكلة إليهم, وسيسهمون كذلك في المجالات الأخرى، كما سيتمكن الطلاب والطالبات من الانخراط في فرق العمل خلال فترة البرنامج واكتساب مهارات حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداع والتعاون, والعمل على إكمال مشروع فردي خلال فترة البرنامج ومن ثم عرض النتائج على فريقَي مؤسسة مسك الخيرية وشركة "فيرجن هايبرلوب ون" في الأسبوع الأخير من البرنامج.

وأهابت "مسك الخيرية" بالطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على البرنامج والتعرف عن قرب على جميع تفاصيله، زيارة موقع برامج التدريب والزمالة في "مسك" على الرابط:

https://misk.org.sa/fellowship/.

يأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها مؤسسة "مسك الخيرية" مع "فيرجن هايبر لوب" خلال منتدى مسك العالمي في نوفمبر 2017 بهدف تنفيذ عددٍ من المبادرات المشتركة، تتضمن تطوير وتقديم مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية متعددة التخصصات التي تركز على مجالات الهندسة والمواصلات، وتهدف إلى تعزيز المهارات والمعارف لدى الشباب والشابات.

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، هي مؤسسة خيرية غير ربحية تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم, وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مبادراتها وشراكات استراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة حول العالم.

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