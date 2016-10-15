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تركي بن محمد بن فهد يستقبل رئيس الشيشان

نقل له تحيات وتقدير خادم الحرمين وولي العهد

استقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بقصر اليمامة اليوم، الرئيس رمضان قاديروف؛ رئيس جمهورية الشيشان.

ونقل الأمير "تركي"؛ للرئيس الشيشاني، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما حمّله الرئيس "قديروف"؛ تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.

الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز قصر اليمامة رمضان قاديروف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي بن محمد بن فهد يستقبل رئيس الشيشان
سبق

استقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بقصر اليمامة اليوم، الرئيس رمضان قاديروف؛ رئيس جمهورية الشيشان.

ونقل الأمير "تركي"؛ للرئيس الشيشاني، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما حمّله الرئيس "قديروف"؛ تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
01:43 PM

تركي بن محمد بن فهد يستقبل رئيس الشيشان

نقل له تحيات وتقدير خادم الحرمين وولي العهد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
8,129

استقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بقصر اليمامة اليوم، الرئيس رمضان قاديروف؛ رئيس جمهورية الشيشان.

ونقل الأمير "تركي"؛ للرئيس الشيشاني، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما حمّله الرئيس "قديروف"؛ تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.

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