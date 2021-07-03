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وزارة الداخلية: منع سفر المواطنين إلى إثيوبيا والإمارات وفيتنام دون الحصول على إذن مسبق

انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة مواطنيها وفي ظل استمرار تفشي كورونا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه انطلاقًا من حرص حكومة السعودية على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر ما يأتي:

1 - منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا. كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، إضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

2- إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

3- يستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول، الذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

4- يكون سريان تعليق الرحلات الجوية بدءًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها إلى توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًّا كانت وجهتهم.

فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الداخلية: منع سفر المواطنين إلى إثيوبيا والإمارات وفيتنام دون الحصول على إذن مسبق
سبق

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه انطلاقًا من حرص حكومة السعودية على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر ما يأتي:

1 - منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا. كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، إضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

2- إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

3- يستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول، الذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

4- يكون سريان تعليق الرحلات الجوية بدءًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها إلى توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًّا كانت وجهتهم.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
01:25 AM
اخر تعديل
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
04:55 AM

وزارة الداخلية: منع سفر المواطنين إلى إثيوبيا والإمارات وفيتنام دون الحصول على إذن مسبق

انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة مواطنيها وفي ظل استمرار تفشي كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه انطلاقًا من حرص حكومة السعودية على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر ما يأتي:

1 - منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا. كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، إضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

2- إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

3- يستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول، الذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

4- يكون سريان تعليق الرحلات الجوية بدءًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها إلى توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًّا كانت وجهتهم.

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