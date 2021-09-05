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ديوان المظالم يبدأ بتلقي طلبات التدريب عبر منصة خبير الرقمية

مستهدفًا طلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة

يبدأ ديوان المظالم غدًا الاثنين، تلقي طلبات التدريب في محاكمه وإداراته عبر "منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني"، ويستمر حتى يوم الأربعاء 8/ 2/ 1443هـ، مستهدفًا طلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.

ويمنح برنامج التدريب التعاوني بمحاكم وإدارات ديوان المظالم في كل مناطق المملكة، للراغبين فرص التدريب في تخصصات: الشريعة، والأنظمة والقانون، وأصول الدين، والمكتبات، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافة إلى دبلوم الدراسات القانونية.

ويسعى ديوان المظالم نظير ما يجده من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- من خلال هذه البرامج التدريبية، إلى توفير مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة بما فيها القطاعات التعليمية؛ وفق ما رسم له في رؤيته من خطط وأهداف تملي عليه الواجب الوطني والمجتمعي، وتقتضيها ريادته في كل ما يوكل له من أعمال وما يقدمه من مبادرات.

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ديوان المظالم يبدأ بتلقي طلبات التدريب عبر منصة خبير الرقمية
سبق

يبدأ ديوان المظالم غدًا الاثنين، تلقي طلبات التدريب في محاكمه وإداراته عبر "منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني"، ويستمر حتى يوم الأربعاء 8/ 2/ 1443هـ، مستهدفًا طلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.

ويمنح برنامج التدريب التعاوني بمحاكم وإدارات ديوان المظالم في كل مناطق المملكة، للراغبين فرص التدريب في تخصصات: الشريعة، والأنظمة والقانون، وأصول الدين، والمكتبات، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافة إلى دبلوم الدراسات القانونية.

ويسعى ديوان المظالم نظير ما يجده من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- من خلال هذه البرامج التدريبية، إلى توفير مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة بما فيها القطاعات التعليمية؛ وفق ما رسم له في رؤيته من خطط وأهداف تملي عليه الواجب الوطني والمجتمعي، وتقتضيها ريادته في كل ما يوكل له من أعمال وما يقدمه من مبادرات.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
01:54 PM

ديوان المظالم يبدأ بتلقي طلبات التدريب عبر منصة خبير الرقمية

مستهدفًا طلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يبدأ ديوان المظالم غدًا الاثنين، تلقي طلبات التدريب في محاكمه وإداراته عبر "منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني"، ويستمر حتى يوم الأربعاء 8/ 2/ 1443هـ، مستهدفًا طلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.

ويمنح برنامج التدريب التعاوني بمحاكم وإدارات ديوان المظالم في كل مناطق المملكة، للراغبين فرص التدريب في تخصصات: الشريعة، والأنظمة والقانون، وأصول الدين، والمكتبات، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافة إلى دبلوم الدراسات القانونية.

ويسعى ديوان المظالم نظير ما يجده من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- من خلال هذه البرامج التدريبية، إلى توفير مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة بما فيها القطاعات التعليمية؛ وفق ما رسم له في رؤيته من خطط وأهداف تملي عليه الواجب الوطني والمجتمعي، وتقتضيها ريادته في كل ما يوكل له من أعمال وما يقدمه من مبادرات.

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