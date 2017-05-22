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شركة إيطالية كبيرة تهرب من تركيا وتبحث بيع حصتها بالمشروع الضخم

قدّمت طلبًا لروما لإعادة هيكلة ديونها بسبب المشاكل الاقتصادية في تركيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ" -نقلًا عن مصادر مطلعة- أن شركة "أستالدي" الإيطالية وشريكتها التركية، استأنفت محادثات بيع جسر في إسطنبول يربط بين أوروبا وآسيا مع مجموعة مستثمرين صينيين.

وأضافت الوكالة، أن "أستالدي" وشركة "IC Yatirim Holding AS" استأنفتا المحادثات مع كونسورتيوم تقوده المجموعة الصينية "Merchants" بعد التوصل لتفاهم مع الحكومة التركية.

وبحسب ما نقله الأربعاء موقع "روسيا اليوم"؛ يجري الحديث عن جسر يافوز سلطان سليم، وكانت "أستالدي" قد جلست إلى طاولة المفاوضات مع الشركات الصينية في شهر مارس لبيع حصصها في الجسر والمقدرة بـ33%؛ غير أن المحادثات حينها تعثرت.

وتقوم "أستالدي" بالمشاركة مع الشركة التركية، التي تملك 67% من الجسر، بتشغيل الجسر في إسطنبول منذ عام 2016، بعد استثمار بلغ حوالى 3 مليارات دولار.

وتعاني "أستالدي"، التي تُعَد ثاني أكبر شركة بناء في إيطاليا، من مشاكل مالية، دفعتها للتقدم بطلب للقضاء الإيطالي لإعادة هيكلة ديونها بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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شركة إيطالية كبيرة تهرب من تركيا وتبحث بيع حصتها بالمشروع الضخم
سبق

ذكرت وكالة "بلومبرغ" -نقلًا عن مصادر مطلعة- أن شركة "أستالدي" الإيطالية وشريكتها التركية، استأنفت محادثات بيع جسر في إسطنبول يربط بين أوروبا وآسيا مع مجموعة مستثمرين صينيين.

وأضافت الوكالة، أن "أستالدي" وشركة "IC Yatirim Holding AS" استأنفتا المحادثات مع كونسورتيوم تقوده المجموعة الصينية "Merchants" بعد التوصل لتفاهم مع الحكومة التركية.

وبحسب ما نقله الأربعاء موقع "روسيا اليوم"؛ يجري الحديث عن جسر يافوز سلطان سليم، وكانت "أستالدي" قد جلست إلى طاولة المفاوضات مع الشركات الصينية في شهر مارس لبيع حصصها في الجسر والمقدرة بـ33%؛ غير أن المحادثات حينها تعثرت.

وتقوم "أستالدي" بالمشاركة مع الشركة التركية، التي تملك 67% من الجسر، بتشغيل الجسر في إسطنبول منذ عام 2016، بعد استثمار بلغ حوالى 3 مليارات دولار.

وتعاني "أستالدي"، التي تُعَد ثاني أكبر شركة بناء في إيطاليا، من مشاكل مالية، دفعتها للتقدم بطلب للقضاء الإيطالي لإعادة هيكلة ديونها بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
02:27 PM

شركة إيطالية كبيرة تهرب من تركيا وتبحث بيع حصتها بالمشروع الضخم

قدّمت طلبًا لروما لإعادة هيكلة ديونها بسبب المشاكل الاقتصادية في تركيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" -نقلًا عن مصادر مطلعة- أن شركة "أستالدي" الإيطالية وشريكتها التركية، استأنفت محادثات بيع جسر في إسطنبول يربط بين أوروبا وآسيا مع مجموعة مستثمرين صينيين.

وأضافت الوكالة، أن "أستالدي" وشركة "IC Yatirim Holding AS" استأنفتا المحادثات مع كونسورتيوم تقوده المجموعة الصينية "Merchants" بعد التوصل لتفاهم مع الحكومة التركية.

وبحسب ما نقله الأربعاء موقع "روسيا اليوم"؛ يجري الحديث عن جسر يافوز سلطان سليم، وكانت "أستالدي" قد جلست إلى طاولة المفاوضات مع الشركات الصينية في شهر مارس لبيع حصصها في الجسر والمقدرة بـ33%؛ غير أن المحادثات حينها تعثرت.

وتقوم "أستالدي" بالمشاركة مع الشركة التركية، التي تملك 67% من الجسر، بتشغيل الجسر في إسطنبول منذ عام 2016، بعد استثمار بلغ حوالى 3 مليارات دولار.

وتعاني "أستالدي"، التي تُعَد ثاني أكبر شركة بناء في إيطاليا، من مشاكل مالية، دفعتها للتقدم بطلب للقضاء الإيطالي لإعادة هيكلة ديونها بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,701
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,674
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,093
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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32,274

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