"الخطوط" تنقل 213 ألف حاجاً على متن 644 رحلة في 20 يوماً

"الجاسر" يتفقد خدماتها لضيوف الرحمن وانسيابية وصول رحلات الحج

تمكنت "الخطوط السعودية" منذ بداية العمليات التشغيلية وحتى أمس من نقل (213) ألف ضيفاً على (644) رحلة عبر كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وتستهدف خطة الخطوط السعودية التشغيلية لحج هذا العام نقل (1,2) مليون حاج في مرحلتي القدوم والمغادرة بنمو نسبته (10%) عن العدد المستهدف فيحج العام الماضي.

ولتنفيذ هذه الخطة بنجاح دعمت "السعودية" أسطولها الرئيسي المكون حالياً من "165" طائرة حديثة بـ"17" طائرة إضافية لنقل ضيوف الرحمن عبر شبكة رحلاتها الداخلية والدولية من وإلى أكثر من (100) وجهة حول العالم، كما تمت مضاعفة الجهود من قبل كافة القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن على متن الطائرات وفي جميع مواقع الخدمة.

في سياق متصل تفقد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس، مواقع خدمات الناقل الوطني في صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

واطمأن المهندس "الجاسر" على توفر كل الإمكانات البشرية والآلية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، كما التقى منسوبي مجموعة شركات الخطوط السعودية المكلفين بالعمل في الصالة وأثنى على أدائهم في خدمة ضيوف الرحمن وحثهم على مضاعفة الجهود بما يتواكب مع كثافة الحركة التشغيلية في مرحلة القدوم.

وأكد "الجاسر" أن خدمة ضيوف الرحمن شرف ومسؤولية كبيرة تضعها الخطوط السعودية على رأس أولوياتها وتحرص على أدائها على الوجه الأكمل، منوهاً بجهود وتفاني منسوبي "السعودية" وجميع القطاعات الأخرى المعنية بخدمة الحجاج في توفير الخدمات وتسهيل الإجراءات لضيوف الرحمن.

وخلال القاء تابع "الجاسر"، جانباً من سير العمليات التشغيلية لرحلات الحج، حيث يتوالى وصول رحلات الناقل الوطني من شتى أقطار العالم وعلى متنها أفواج من حجاج بيت الله الحرام يتم استقبالهم بحفاوة وانسيابية، والتقى عدداً من الحجاج القادمين على رحلات الخطوط السعودية، ورحب بهم واطمأن منهم على رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم في جميع مواقع الخدمة خلال رحلة القدوم متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

وتقدم "السعودية" باقة من الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام في كل مواقع الخدمة، تشمل إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والعودة في محطة المنشأ وقبل موعد السفر بوقتٍ مناسب، وتأمين ملاحين على رحلات الحج يتحدثون العديد من اللغات وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج وأحكامه في الطائرات وعبر موقع ومطبوعات "السعودية"، وإعداد نشرات توعية مصورة تتعلق بالأمتعة المتاح حملها داخل مقصورة الضيوف، إضافة إلى الخدمات على متن الطائرة وعند الوصول.