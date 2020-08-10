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عيادات "إغاثي الملك سلمان" تُواصل خدماتها الإنسانية للاجئين بالزعتري

العيادات المتنقلة للمركز مستمرة بتقديم الرعاية الطبية في "عبس حجة"

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العياداتِ أمس الأول 647 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 236 مريضًا، واستقبلت عيادات الأطفال 142 طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 21 مريضًا، وراجع 17 مريضًا عيادة الأسنان.

كما استقبلت العيادة النسوية 98 مريضة، وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن؛ فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 14 مريضًا، كما تم عمل 102 تحليل لـ36 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 32 صورة أشعة لـ24 مريضًا، كما أعطي 40 مريضًا 104 لقاحات، واستقبلت عيادة التغذية 19 مريضًا؛ فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 426 وصفة طبية.

من ناحية أخرى، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة "حجة" تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2020م في قسم الطوارئ 30 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 571 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 376 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مريضًا.

كما صُرفت الأدوية لـ563 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 227 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 13 مستفيدًا؛ فيما نفّذ 19 نشاطًا للتخلص من النفايات.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيم الزعتري بالأردن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عيادات "إغاثي الملك سلمان" تُواصل خدماتها الإنسانية للاجئين بالزعتري
سبق

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العياداتِ أمس الأول 647 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 236 مريضًا، واستقبلت عيادات الأطفال 142 طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 21 مريضًا، وراجع 17 مريضًا عيادة الأسنان.

كما استقبلت العيادة النسوية 98 مريضة، وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن؛ فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 14 مريضًا، كما تم عمل 102 تحليل لـ36 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 32 صورة أشعة لـ24 مريضًا، كما أعطي 40 مريضًا 104 لقاحات، واستقبلت عيادة التغذية 19 مريضًا؛ فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 426 وصفة طبية.

من ناحية أخرى، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة "حجة" تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2020م في قسم الطوارئ 30 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 571 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 376 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مريضًا.

كما صُرفت الأدوية لـ563 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 227 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 13 مستفيدًا؛ فيما نفّذ 19 نشاطًا للتخلص من النفايات.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
01:32 PM

عيادات "إغاثي الملك سلمان" تُواصل خدماتها الإنسانية للاجئين بالزعتري

العيادات المتنقلة للمركز مستمرة بتقديم الرعاية الطبية في "عبس حجة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العياداتِ أمس الأول 647 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 236 مريضًا، واستقبلت عيادات الأطفال 142 طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 21 مريضًا، وراجع 17 مريضًا عيادة الأسنان.

كما استقبلت العيادة النسوية 98 مريضة، وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن؛ فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 14 مريضًا، كما تم عمل 102 تحليل لـ36 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 32 صورة أشعة لـ24 مريضًا، كما أعطي 40 مريضًا 104 لقاحات، واستقبلت عيادة التغذية 19 مريضًا؛ فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 426 وصفة طبية.

من ناحية أخرى، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة "حجة" تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2020م في قسم الطوارئ 30 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 571 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 376 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مريضًا.

كما صُرفت الأدوية لـ563 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 227 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 13 مستفيدًا؛ فيما نفّذ 19 نشاطًا للتخلص من النفايات.

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