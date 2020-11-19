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إصابة 1023 جزائرياً جديداً بـ"كورونا"

تسجيل وفاة 10 مرضى في 24 ساعة

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1023 إصابةً بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 70652 حالةً.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم (الخميس)، أن اللجنة سجلت وفاة 10 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2221 وفاة.

وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 46963 حالةً، وذلك بعد تسجيل 637 حالة تعافٍ إضافية.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

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إصابة 1023 جزائرياً جديداً بـ"كورونا"
سبق

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1023 إصابةً بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 70652 حالةً.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم (الخميس)، أن اللجنة سجلت وفاة 10 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2221 وفاة.

وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 46963 حالةً، وذلك بعد تسجيل 637 حالة تعافٍ إضافية.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
08:48 PM

إصابة 1023 جزائرياً جديداً بـ"كورونا"

تسجيل وفاة 10 مرضى في 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1023 إصابةً بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 70652 حالةً.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم (الخميس)، أن اللجنة سجلت وفاة 10 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2221 وفاة.

وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 46963 حالةً، وذلك بعد تسجيل 637 حالة تعافٍ إضافية.

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