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توقيف مواطن اعتدى بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل

أصابه بخلع وكسر بسبب عدم السماح له بدخول غرفة العمليات

أوقفت السلطات الأمنية، أمس، مواطنًا اعتدى بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل بعد منعه من دخول غرفة العمليات التي تتواجد فيها زوجته.

وكان مواطن يريد اقتحام غرفة العمليات بمستشفى محايل العام، قد أقدم على ضرب حارس الأمن الذي أبلغه أن ذلك ممنوع وفق اللوائح والأنظمة المبلغة، حيث تجاوز حارس الأمن وصعد للدور الذي به غرفة العمليات التي تتواجد بها زوجته ليقابل بمنع حارسات الأمن له.

وحضر حارس الأمن مجددًا ليحاول تهدئة المواطن ومنعه من الدخول إلا أنه سرعان ما انهال عليه ضربًا وأوقعه أرضًا وأخذ يركله ركلاً شديدًا مما أسفر عن إصابة حارس الأمن إدريس بن موسى عسيري "سعودي الجنسية" والبالغ من العمر 32 عامًا.

وأصيب المجني عليه بخلع بالكتف الأيسر مع كسر أعلى عظمة العضد الأيسر وتم التعامل مع الخلع ورده إلى وضعه الطبيعي وعمل جبيرة حرف u مع علاقة بالرقبة وحددت مدة الشفاء المبدئية بثلاثة أسابيع ما لم تحدث مضاعفات أخرى وتحدد مدة الشفاء النهائية بواسطة استشاري العظام.

يذكر أن مستشفى محايل تعامل مع الحالة وفق ما يستدعيه الموقف، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية بشأن الاعتداء في حينه.

السلطات الأمنية اعتداء حارس أمن مستشفى محايل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيف مواطن اعتدى بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل
سبق

أوقفت السلطات الأمنية، أمس، مواطنًا اعتدى بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل بعد منعه من دخول غرفة العمليات التي تتواجد فيها زوجته.

وكان مواطن يريد اقتحام غرفة العمليات بمستشفى محايل العام، قد أقدم على ضرب حارس الأمن الذي أبلغه أن ذلك ممنوع وفق اللوائح والأنظمة المبلغة، حيث تجاوز حارس الأمن وصعد للدور الذي به غرفة العمليات التي تتواجد بها زوجته ليقابل بمنع حارسات الأمن له.

وحضر حارس الأمن مجددًا ليحاول تهدئة المواطن ومنعه من الدخول إلا أنه سرعان ما انهال عليه ضربًا وأوقعه أرضًا وأخذ يركله ركلاً شديدًا مما أسفر عن إصابة حارس الأمن إدريس بن موسى عسيري "سعودي الجنسية" والبالغ من العمر 32 عامًا.

وأصيب المجني عليه بخلع بالكتف الأيسر مع كسر أعلى عظمة العضد الأيسر وتم التعامل مع الخلع ورده إلى وضعه الطبيعي وعمل جبيرة حرف u مع علاقة بالرقبة وحددت مدة الشفاء المبدئية بثلاثة أسابيع ما لم تحدث مضاعفات أخرى وتحدد مدة الشفاء النهائية بواسطة استشاري العظام.

يذكر أن مستشفى محايل تعامل مع الحالة وفق ما يستدعيه الموقف، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية بشأن الاعتداء في حينه.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
02:22 PM

توقيف مواطن اعتدى بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل

أصابه بخلع وكسر بسبب عدم السماح له بدخول غرفة العمليات

A A A
محمد طيران - محايل عسير
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أوقفت السلطات الأمنية، أمس، مواطنًا اعتدى بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل بعد منعه من دخول غرفة العمليات التي تتواجد فيها زوجته.

وكان مواطن يريد اقتحام غرفة العمليات بمستشفى محايل العام، قد أقدم على ضرب حارس الأمن الذي أبلغه أن ذلك ممنوع وفق اللوائح والأنظمة المبلغة، حيث تجاوز حارس الأمن وصعد للدور الذي به غرفة العمليات التي تتواجد بها زوجته ليقابل بمنع حارسات الأمن له.

وحضر حارس الأمن مجددًا ليحاول تهدئة المواطن ومنعه من الدخول إلا أنه سرعان ما انهال عليه ضربًا وأوقعه أرضًا وأخذ يركله ركلاً شديدًا مما أسفر عن إصابة حارس الأمن إدريس بن موسى عسيري "سعودي الجنسية" والبالغ من العمر 32 عامًا.

وأصيب المجني عليه بخلع بالكتف الأيسر مع كسر أعلى عظمة العضد الأيسر وتم التعامل مع الخلع ورده إلى وضعه الطبيعي وعمل جبيرة حرف u مع علاقة بالرقبة وحددت مدة الشفاء المبدئية بثلاثة أسابيع ما لم تحدث مضاعفات أخرى وتحدد مدة الشفاء النهائية بواسطة استشاري العظام.

يذكر أن مستشفى محايل تعامل مع الحالة وفق ما يستدعيه الموقف، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية بشأن الاعتداء في حينه.

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