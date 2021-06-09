"البنك الدولي" يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي: تطور إيجابي في مواجهة الجائحة

أشار إلى البدء ببرنامج الاستثمارات الحكومية المموّل من "صندوق الاستثمارات العامة"

أعلن البنك الدولي عن توقعاته للاقتصاد السعودي في 2021 و2022، مشيراً إلى تأثير جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط، وبرنامج الاستثمارات الحكومي.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن "البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4% في عام 2021، مقارنة بتوقعاته السابقة بنسبة 2%، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 3.3% في عام 2022، مقارنة بتوقعاته السابقة بنسبة 2.2%".

وأوضح البنك في تقرير له، أن رفعه للتوقعات تجاه الاقتصاد السعودي يعكس التطورات الإيجابية في مواجهة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط، والبدء ببرنامج الاستثمارات الحكومية الجديد، الذي يتم تمويله من قِبل "صندوق الاستثمارات العامة".

ولفت إلى أن تخفيض إنتاج النفط زاد من انكماش القطاع النفطي، لكن قابله استمرار الانتعاش في القطاع غير النفطي، مضيفاً أن البيانات تشير إلى تعافي الاقتصاد السعودي.