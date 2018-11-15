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دورة لجراحة تجميل العيون بمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس

يقدمها "المزروعي" يومَي الأربعاء والخميس المقبلين

تقام دورة "تجميل العيون" يومَي الأربعاء والخميس المقبلين، ضمن مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون المنعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري بفندق ريتز كارلتون بجدة.

ويقدم الدورة الدكتور ياسر المزروعي؛ استشاري طب وجراحة العيون وجراحة التجميل، بمشاركة عدد من الأطباء من أمريكا وكندا وإسبانيا والإمارات وعُمان والسعودية.

وتستهدف الدورة القواعد المهمة في علاج وجراحات اضطرابات الجفون والجهاز الدمعي ومحجر العيون.

وتعد منطقة العينين والجفون من المناطق ذات الحساسية الخاصة، وتحتاج مثل هذه الجراحات إلى دقة عالية لتجنب التأثير في الوظائف البصرية، خاصة أن انسداد الجهاز الدمعي هو المرض الأكثر شيوعاً ويتم التعامل معه بوساطة العمليات الجراحية التي تستخدم التقنيات الجديدة.

وتستعرض الدورة الاضطرابات الرئيسة في الجفون والمناطق المحيطة بالعين، مثل "انسداد القنوات الدمعية، وتدلي الجفن أو انسدال الجفن الذي قد يحد من المجال البصري، والشتر الخارجي أو الشتر الداخلي الذي يتسبّب في التهيج والدمعان حتى القرحة في القرنية، إضافة إلى الأمراض والاضطرابات الناتجة من أمراض خارج العين، مثل زيادة نشاط الغدة الدرقية".

تجميل العيون مؤتمر البحر الأحمر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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دورة لجراحة تجميل العيون بمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس
سبق

تقام دورة "تجميل العيون" يومَي الأربعاء والخميس المقبلين، ضمن مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون المنعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري بفندق ريتز كارلتون بجدة.

ويقدم الدورة الدكتور ياسر المزروعي؛ استشاري طب وجراحة العيون وجراحة التجميل، بمشاركة عدد من الأطباء من أمريكا وكندا وإسبانيا والإمارات وعُمان والسعودية.

وتستهدف الدورة القواعد المهمة في علاج وجراحات اضطرابات الجفون والجهاز الدمعي ومحجر العيون.

وتعد منطقة العينين والجفون من المناطق ذات الحساسية الخاصة، وتحتاج مثل هذه الجراحات إلى دقة عالية لتجنب التأثير في الوظائف البصرية، خاصة أن انسداد الجهاز الدمعي هو المرض الأكثر شيوعاً ويتم التعامل معه بوساطة العمليات الجراحية التي تستخدم التقنيات الجديدة.

وتستعرض الدورة الاضطرابات الرئيسة في الجفون والمناطق المحيطة بالعين، مثل "انسداد القنوات الدمعية، وتدلي الجفن أو انسدال الجفن الذي قد يحد من المجال البصري، والشتر الخارجي أو الشتر الداخلي الذي يتسبّب في التهيج والدمعان حتى القرحة في القرنية، إضافة إلى الأمراض والاضطرابات الناتجة من أمراض خارج العين، مثل زيادة نشاط الغدة الدرقية".

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:30 PM

دورة لجراحة تجميل العيون بمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس

يقدمها "المزروعي" يومَي الأربعاء والخميس المقبلين

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علي السحاري - القنفذة
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تقام دورة "تجميل العيون" يومَي الأربعاء والخميس المقبلين، ضمن مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون المنعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري بفندق ريتز كارلتون بجدة.

ويقدم الدورة الدكتور ياسر المزروعي؛ استشاري طب وجراحة العيون وجراحة التجميل، بمشاركة عدد من الأطباء من أمريكا وكندا وإسبانيا والإمارات وعُمان والسعودية.

وتستهدف الدورة القواعد المهمة في علاج وجراحات اضطرابات الجفون والجهاز الدمعي ومحجر العيون.

وتعد منطقة العينين والجفون من المناطق ذات الحساسية الخاصة، وتحتاج مثل هذه الجراحات إلى دقة عالية لتجنب التأثير في الوظائف البصرية، خاصة أن انسداد الجهاز الدمعي هو المرض الأكثر شيوعاً ويتم التعامل معه بوساطة العمليات الجراحية التي تستخدم التقنيات الجديدة.

وتستعرض الدورة الاضطرابات الرئيسة في الجفون والمناطق المحيطة بالعين، مثل "انسداد القنوات الدمعية، وتدلي الجفن أو انسدال الجفن الذي قد يحد من المجال البصري، والشتر الخارجي أو الشتر الداخلي الذي يتسبّب في التهيج والدمعان حتى القرحة في القرنية، إضافة إلى الأمراض والاضطرابات الناتجة من أمراض خارج العين، مثل زيادة نشاط الغدة الدرقية".

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