حزام سحابي.. الزعاق: ما زالت الفرصة مواتية للتشكلات المطرية المبشرة

قال: تمتد من نجران والسليل والأفلاج إلى الرياض والقصيم وبريدة والزلفي

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن الفرصة ما زالت مواتية لهطول الأمطار على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء: ما زالت الفرصة مواتية للتشكلات المطرية المبشرة على حزام سحابي يمتد من #نجران #السليل #الأفلاج #حوطة_بني_تميم #الحريق #نعام #الحلوة #الدلم #الخرج #حرض #الزلفي #الأرطاوية #الرفيعة. ومن المتوقع أن يمتد لـ#الرياض #القصيم #الرس #عنيزة #البكيرية #بريدة #الشماسية #قبه.