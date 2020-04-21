النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حزام سحابي.. الزعاق: ما زالت الفرصة مواتية للتشكلات المطرية المبشرة

قال: تمتد من نجران والسليل والأفلاج إلى الرياض والقصيم وبريدة والزلفي

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن الفرصة ما زالت مواتية لهطول الأمطار على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء: ما زالت الفرصة مواتية للتشكلات المطرية المبشرة على حزام سحابي يمتد من #نجران #السليل #الأفلاج #حوطة_بني_تميم #الحريق #نعام #الحلوة #الدلم #الخرج #حرض #الزلفي #الأرطاوية #الرفيعة. ومن المتوقع أن يمتد لـ#الرياض #القصيم #الرس #عنيزة #البكيرية #بريدة #الشماسية #قبه.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حزام سحابي.. الزعاق: ما زالت الفرصة مواتية للتشكلات المطرية المبشرة
سبق

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن الفرصة ما زالت مواتية لهطول الأمطار على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء: ما زالت الفرصة مواتية للتشكلات المطرية المبشرة على حزام سحابي يمتد من #نجران #السليل #الأفلاج #حوطة_بني_تميم #الحريق #نعام #الحلوة #الدلم #الخرج #حرض #الزلفي #الأرطاوية #الرفيعة. ومن المتوقع أن يمتد لـ#الرياض #القصيم #الرس #عنيزة #البكيرية #بريدة #الشماسية #قبه.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
11:35 AM

حزام سحابي.. الزعاق: ما زالت الفرصة مواتية للتشكلات المطرية المبشرة

قال: تمتد من نجران والسليل والأفلاج إلى الرياض والقصيم وبريدة والزلفي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,148

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن الفرصة ما زالت مواتية لهطول الأمطار على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء: ما زالت الفرصة مواتية للتشكلات المطرية المبشرة على حزام سحابي يمتد من #نجران #السليل #الأفلاج #حوطة_بني_تميم #الحريق #نعام #الحلوة #الدلم #الخرج #حرض #الزلفي #الأرطاوية #الرفيعة. ومن المتوقع أن يمتد لـ#الرياض #القصيم #الرس #عنيزة #البكيرية #بريدة #الشماسية #قبه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,408
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,362
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,467

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز
هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة