كواليس عودة الحركة المرورية لجسر الخليج بالرياض واستبدال الفواصل

أعمال صيانة باتجاه الشرق بدأت 28 رمضان واستكملت في وقتها المحدّد

أعلنت وزارة النقل عودة الحركة المرورية على جسر الخليج بمدينة الرياض بعد عملية استبدال فواصل التمدّد للجسر ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تجريها الوزارة للطرق والجسور في المملكة؛ تعزيزاً لكفاءة التشغيل.

وبدأت أعمال الصيانة للجسر باتجاه الشرق في 28 رمضان الماضي وعلى مدار الـ 24 ساعة لاستكمال الأعمال في وقتها المحدّد، كما وفرت الفرق الفنية اللازمة لذلك.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الصيانة شملت استبدال فواصل التمدد الخاصة بالجسر وعددها أربعة بفواصل جديدة، مع ما تقتضيه عملية الاستبدال من أعمال فنية، كما قامت خلال فترة الاستبدال بالعمل على دهان الحواجز الخرسانية وإصلاح الدرابزينات.

وبلغ عدد الحواجز التي تم توريدها لهذه الغاية 1000 حاجز، إلى جانب 400 من الحواجز الخرسانية، و2000 من الأقماع، و250 من الإشارات، و14 من المولدات الكهربائية، مع توفير 10 من سيارات التأمين، ومثلها من رافعات (كاتو)، وعدد 4 كمبروسورات وجاك هامر، و6 كشافات ليلية، و16 من معدات التخريم، و5 مكسرات لخلط المواد، و16 هلتي للتكسير.

يُذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة، ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.