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مستشفى سليمان الحبيب يُعيد مستوى الرؤية إلى طبيعته لثلاثيني يعاني اعتلال الشبكية السكري

تسبب له في حدوث رشح "سوائل" في مركز الشبكية.. فحوصات حددت مستوى الرؤية في العينين

تَمكّن فريق طبي متخصص في جراحة العيون بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، من إنهاء معاناة مريض ثلاثيني يعاني من تدني مستوى الرؤية الناتج عن اعتلال الشبكية السكري، الذي تَسبب له في حدوث رشح (سوائل) في مركز الشبكية؛ إذ تَحَسّن مستوى الرؤية لدى المريض في العين اليسرى من 25% إلى 100%، كما تَحَسّن مستوى الرؤية في العين اليمنى من 80% إلى 100% ولله الحمد.

ذكر ذلك الدكتور رمضان التركي استشاري جراحة العيون المتخصص في أمراض وجراحة الشبكية الحاصل على الزمالة البريطانية، الذي أضاف أنه فور وصول المريض للمستشفى تم إخضاعه للفحوصات اللازمة، التي حددت بدقة مستوى الرؤية في العينين، علاوة على توضيح نسبة رشح السوائل في مركز الشبكية، ومدى حاجة المريض الماسة للتدخل بعمليات الحقن؛ للحد من مضاعفات فقْد الرؤية مع مرور الوقت.

وأضاف استشاري جراحة العيون والشبكية، أنه بعد دراسة حالة المريض جيدًا، قرر الفريق الطبي معالجة المريض عبر تقنية الحقن وفق جدول زمني؛ إذ تم إعطاء المريض 3 إبر على مدار ثلاثة أشهر داخل غرفة العمليات؛ وذلك لتخفيف السوائل داخل مركز الشبكية بالعينين.

وعن نتائج الكورس العلاجي لعمليات الحقن قال الدكتور رمضان التركي: لله الحمد تكللت الجهود بالنجاح التام؛ إذ أوضحت الفحوصات الطبية بعد الكورس العلاجي اختفاء الرشح (السوائل) داخل مركز الشبكية تمامًا في العينين؛ الأمر الذي تَمَّ معه تَحَسُّن كبير في مستوى النظر وتحقيق نتائج ممتازة.

وفي الختام نصح الدكتور رمضان التركي كل الحالات المرضية المشابهة بسرعة التوجه إلى المستشفيات المتخصصة، التي تحتوي على غرف عمليات مجهزة وكوادر طبية وتمريضية مؤهلة، وقادرة على تنفيذ كل الخطوات اللازمة بدءًا من التشخيص بالأجهزة الحديثة، وانتهاءً بإجراء الحقن في غرفة العمليات بدقة ومهارة؛ مشددًا على ضرورة الإسراع للبدء في العلاج بتقنية الإبر المتطورة لمن يحتاج ذلك؛ مضيفًا أنه لا داعي للتخوف من هذا التكنيك؛ خاصة مع تحقيقه نتائج ممتازة ومبهرة لكثير من الحالات المرضية.

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مستشفى سليمان الحبيب يُعيد مستوى الرؤية إلى طبيعته لثلاثيني يعاني اعتلال الشبكية السكري
سبق

تَمكّن فريق طبي متخصص في جراحة العيون بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، من إنهاء معاناة مريض ثلاثيني يعاني من تدني مستوى الرؤية الناتج عن اعتلال الشبكية السكري، الذي تَسبب له في حدوث رشح (سوائل) في مركز الشبكية؛ إذ تَحَسّن مستوى الرؤية لدى المريض في العين اليسرى من 25% إلى 100%، كما تَحَسّن مستوى الرؤية في العين اليمنى من 80% إلى 100% ولله الحمد.

ذكر ذلك الدكتور رمضان التركي استشاري جراحة العيون المتخصص في أمراض وجراحة الشبكية الحاصل على الزمالة البريطانية، الذي أضاف أنه فور وصول المريض للمستشفى تم إخضاعه للفحوصات اللازمة، التي حددت بدقة مستوى الرؤية في العينين، علاوة على توضيح نسبة رشح السوائل في مركز الشبكية، ومدى حاجة المريض الماسة للتدخل بعمليات الحقن؛ للحد من مضاعفات فقْد الرؤية مع مرور الوقت.

وأضاف استشاري جراحة العيون والشبكية، أنه بعد دراسة حالة المريض جيدًا، قرر الفريق الطبي معالجة المريض عبر تقنية الحقن وفق جدول زمني؛ إذ تم إعطاء المريض 3 إبر على مدار ثلاثة أشهر داخل غرفة العمليات؛ وذلك لتخفيف السوائل داخل مركز الشبكية بالعينين.

وعن نتائج الكورس العلاجي لعمليات الحقن قال الدكتور رمضان التركي: لله الحمد تكللت الجهود بالنجاح التام؛ إذ أوضحت الفحوصات الطبية بعد الكورس العلاجي اختفاء الرشح (السوائل) داخل مركز الشبكية تمامًا في العينين؛ الأمر الذي تَمَّ معه تَحَسُّن كبير في مستوى النظر وتحقيق نتائج ممتازة.

وفي الختام نصح الدكتور رمضان التركي كل الحالات المرضية المشابهة بسرعة التوجه إلى المستشفيات المتخصصة، التي تحتوي على غرف عمليات مجهزة وكوادر طبية وتمريضية مؤهلة، وقادرة على تنفيذ كل الخطوات اللازمة بدءًا من التشخيص بالأجهزة الحديثة، وانتهاءً بإجراء الحقن في غرفة العمليات بدقة ومهارة؛ مشددًا على ضرورة الإسراع للبدء في العلاج بتقنية الإبر المتطورة لمن يحتاج ذلك؛ مضيفًا أنه لا داعي للتخوف من هذا التكنيك؛ خاصة مع تحقيقه نتائج ممتازة ومبهرة لكثير من الحالات المرضية.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
08:32 AM

مستشفى سليمان الحبيب يُعيد مستوى الرؤية إلى طبيعته لثلاثيني يعاني اعتلال الشبكية السكري

تسبب له في حدوث رشح "سوائل" في مركز الشبكية.. فحوصات حددت مستوى الرؤية في العينين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَمكّن فريق طبي متخصص في جراحة العيون بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، من إنهاء معاناة مريض ثلاثيني يعاني من تدني مستوى الرؤية الناتج عن اعتلال الشبكية السكري، الذي تَسبب له في حدوث رشح (سوائل) في مركز الشبكية؛ إذ تَحَسّن مستوى الرؤية لدى المريض في العين اليسرى من 25% إلى 100%، كما تَحَسّن مستوى الرؤية في العين اليمنى من 80% إلى 100% ولله الحمد.

ذكر ذلك الدكتور رمضان التركي استشاري جراحة العيون المتخصص في أمراض وجراحة الشبكية الحاصل على الزمالة البريطانية، الذي أضاف أنه فور وصول المريض للمستشفى تم إخضاعه للفحوصات اللازمة، التي حددت بدقة مستوى الرؤية في العينين، علاوة على توضيح نسبة رشح السوائل في مركز الشبكية، ومدى حاجة المريض الماسة للتدخل بعمليات الحقن؛ للحد من مضاعفات فقْد الرؤية مع مرور الوقت.

وأضاف استشاري جراحة العيون والشبكية، أنه بعد دراسة حالة المريض جيدًا، قرر الفريق الطبي معالجة المريض عبر تقنية الحقن وفق جدول زمني؛ إذ تم إعطاء المريض 3 إبر على مدار ثلاثة أشهر داخل غرفة العمليات؛ وذلك لتخفيف السوائل داخل مركز الشبكية بالعينين.

وعن نتائج الكورس العلاجي لعمليات الحقن قال الدكتور رمضان التركي: لله الحمد تكللت الجهود بالنجاح التام؛ إذ أوضحت الفحوصات الطبية بعد الكورس العلاجي اختفاء الرشح (السوائل) داخل مركز الشبكية تمامًا في العينين؛ الأمر الذي تَمَّ معه تَحَسُّن كبير في مستوى النظر وتحقيق نتائج ممتازة.

وفي الختام نصح الدكتور رمضان التركي كل الحالات المرضية المشابهة بسرعة التوجه إلى المستشفيات المتخصصة، التي تحتوي على غرف عمليات مجهزة وكوادر طبية وتمريضية مؤهلة، وقادرة على تنفيذ كل الخطوات اللازمة بدءًا من التشخيص بالأجهزة الحديثة، وانتهاءً بإجراء الحقن في غرفة العمليات بدقة ومهارة؛ مشددًا على ضرورة الإسراع للبدء في العلاج بتقنية الإبر المتطورة لمن يحتاج ذلك؛ مضيفًا أنه لا داعي للتخوف من هذا التكنيك؛ خاصة مع تحقيقه نتائج ممتازة ومبهرة لكثير من الحالات المرضية.

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