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"أبل" تعلن توقف خدمات إصدارات قديمة من "آيفون" و"آيباد"

قالت: يُشترط توصيلها بالكمبيوتر للحصول على التحديث

كشفت شركة "أبل" الأمريكية أن "بعض هواتف "آيفون" وحواسب "آيباد" اللوحية، التي صدرت عام 2012 أو ما قبله؛ ستتوقف عن العمل؛ ما لم يتم تزويدها بالتحديثات المطلوبة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الشركة: "هواتف "آيفون 5"، التي لم تُثبت تحديث "آي أو إس 10.3.4"؛ ستتوقف عن الاتصال بالخدمات عبر الإنترنت، التي تتطلب التاريخ والوقت الصحيحين؛ وهذا يعني عدم قدرتها على تحميل التطبيقات من متجر آب ستور، والوصول إلى البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت".

وأضافت في بيان: في حال فوّت أصحاب تلك الهواتف الموعد النهائي؛ فلن يتمكنوا من تحميل التحديث من إعدادات آيفون، وسيحتاجون إلى توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر من أجل الحصول على التحديث.

وأردفت الشركة: من المهم لمستخدمي هاتف "آيفون 5"، تحديث برنامجه بصورة لاسلكية أو استخدام الكمبيوتر قبل 3 نوفمبر.

أبل آيفون آيباد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تعلن توقف خدمات إصدارات قديمة من "آيفون" و"آيباد"
سبق

كشفت شركة "أبل" الأمريكية أن "بعض هواتف "آيفون" وحواسب "آيباد" اللوحية، التي صدرت عام 2012 أو ما قبله؛ ستتوقف عن العمل؛ ما لم يتم تزويدها بالتحديثات المطلوبة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الشركة: "هواتف "آيفون 5"، التي لم تُثبت تحديث "آي أو إس 10.3.4"؛ ستتوقف عن الاتصال بالخدمات عبر الإنترنت، التي تتطلب التاريخ والوقت الصحيحين؛ وهذا يعني عدم قدرتها على تحميل التطبيقات من متجر آب ستور، والوصول إلى البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت".

وأضافت في بيان: في حال فوّت أصحاب تلك الهواتف الموعد النهائي؛ فلن يتمكنوا من تحميل التحديث من إعدادات آيفون، وسيحتاجون إلى توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر من أجل الحصول على التحديث.

وأردفت الشركة: من المهم لمستخدمي هاتف "آيفون 5"، تحديث برنامجه بصورة لاسلكية أو استخدام الكمبيوتر قبل 3 نوفمبر.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
12:26 PM

"أبل" تعلن توقف خدمات إصدارات قديمة من "آيفون" و"آيباد"

قالت: يُشترط توصيلها بالكمبيوتر للحصول على التحديث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "أبل" الأمريكية أن "بعض هواتف "آيفون" وحواسب "آيباد" اللوحية، التي صدرت عام 2012 أو ما قبله؛ ستتوقف عن العمل؛ ما لم يتم تزويدها بالتحديثات المطلوبة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الشركة: "هواتف "آيفون 5"، التي لم تُثبت تحديث "آي أو إس 10.3.4"؛ ستتوقف عن الاتصال بالخدمات عبر الإنترنت، التي تتطلب التاريخ والوقت الصحيحين؛ وهذا يعني عدم قدرتها على تحميل التطبيقات من متجر آب ستور، والوصول إلى البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت".

وأضافت في بيان: في حال فوّت أصحاب تلك الهواتف الموعد النهائي؛ فلن يتمكنوا من تحميل التحديث من إعدادات آيفون، وسيحتاجون إلى توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر من أجل الحصول على التحديث.

وأردفت الشركة: من المهم لمستخدمي هاتف "آيفون 5"، تحديث برنامجه بصورة لاسلكية أو استخدام الكمبيوتر قبل 3 نوفمبر.

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