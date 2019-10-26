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الدوري السعودي: "التعاون" يُسقط "الفيصلي" بالنيران الصديقة

نجح اليوم فريق التعاون في إلحاق الهزيمة الأولى بفريق الفيصلي بهدفين لهدف، وذلك في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكانت البداية بالتهديف لصالح التعاون عن طريق لاعبه لياندر توامبا قبل أن يسجل المدافع الفيصلاوي إيجور روسي هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح التعاون في الدقيقة الـ63، وذلك قبل أن يصحح خطأه، ويسجل لفريقه في الدقيقة الـ80.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده للنقطة العاشرة بعد أن كان 7 نقاط في المركز الـ 12، فيما استقرت نقاط الفيصلي عند النقطة الـ14.

التعاون الفيصلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدوري السعودي: "التعاون" يُسقط "الفيصلي" بالنيران الصديقة
سبق

نجح اليوم فريق التعاون في إلحاق الهزيمة الأولى بفريق الفيصلي بهدفين لهدف، وذلك في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكانت البداية بالتهديف لصالح التعاون عن طريق لاعبه لياندر توامبا قبل أن يسجل المدافع الفيصلاوي إيجور روسي هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح التعاون في الدقيقة الـ63، وذلك قبل أن يصحح خطأه، ويسجل لفريقه في الدقيقة الـ80.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده للنقطة العاشرة بعد أن كان 7 نقاط في المركز الـ 12، فيما استقرت نقاط الفيصلي عند النقطة الـ14.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
08:18 PM

الدوري السعودي: "التعاون" يُسقط "الفيصلي" بالنيران الصديقة

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
528

نجح اليوم فريق التعاون في إلحاق الهزيمة الأولى بفريق الفيصلي بهدفين لهدف، وذلك في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكانت البداية بالتهديف لصالح التعاون عن طريق لاعبه لياندر توامبا قبل أن يسجل المدافع الفيصلاوي إيجور روسي هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح التعاون في الدقيقة الـ63، وذلك قبل أن يصحح خطأه، ويسجل لفريقه في الدقيقة الـ80.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده للنقطة العاشرة بعد أن كان 7 نقاط في المركز الـ 12، فيما استقرت نقاط الفيصلي عند النقطة الـ14.

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