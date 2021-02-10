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تمديد تكليف المهندس "التميمي" مديرًا عامًّا لتقني ومهني ‎حائل

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتمديد تكليف المهندس مشعل بن سعود التميمي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ‎حائل، لمدة سنتين.

وثمّن المهندس مشعل التميمي ثقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلاً الله التوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن الظن لخدمة الوطن.

وقال: "‏أتقدم بالشكر والتقدير لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على ثقته بصدور قراره بتمديد تكليفي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ‎حائل، لمدة سنتين، سائلاً الله أن يوفقني وأن أكون عند حسن ظن الجميع".

ويُعد "التميمي" من الكفاءات الشابة المخلصة والمتميزة في عملها.

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تمديد تكليف المهندس "التميمي" مديرًا عامًّا لتقني ومهني ‎حائل
سبق

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتمديد تكليف المهندس مشعل بن سعود التميمي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ‎حائل، لمدة سنتين.

وثمّن المهندس مشعل التميمي ثقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلاً الله التوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن الظن لخدمة الوطن.

وقال: "‏أتقدم بالشكر والتقدير لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على ثقته بصدور قراره بتمديد تكليفي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ‎حائل، لمدة سنتين، سائلاً الله أن يوفقني وأن أكون عند حسن ظن الجميع".

ويُعد "التميمي" من الكفاءات الشابة المخلصة والمتميزة في عملها.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
06:22 PM

تمديد تكليف المهندس "التميمي" مديرًا عامًّا لتقني ومهني ‎حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتمديد تكليف المهندس مشعل بن سعود التميمي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ‎حائل، لمدة سنتين.

وثمّن المهندس مشعل التميمي ثقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلاً الله التوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن الظن لخدمة الوطن.

وقال: "‏أتقدم بالشكر والتقدير لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على ثقته بصدور قراره بتمديد تكليفي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ‎حائل، لمدة سنتين، سائلاً الله أن يوفقني وأن أكون عند حسن ظن الجميع".

ويُعد "التميمي" من الكفاءات الشابة المخلصة والمتميزة في عملها.

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