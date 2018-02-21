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هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تدعو عملاء قطاع توزيع المياه في المملكة لتحديث بياناتهم

دعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عملاء قطاع توزيع المياه في المملكة لتحديث بياناتهم الخاصة لدى مقدم الخدمة (شركة المياه الوطنية)، وذلك لتمكين الشركة من تقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضحت الهيئة (المنظم لسلسلة خدمات المياه والصرف الصحي)، أن العديد من عملاء قطاع خدمات المياه فيالمملكة لم يستفيدوا من جميع الخدمات التي توفرها الشركة بسبب عدم تحديث بياناتهم، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من المشتركين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه بسبب عدم تحديث البيانات المطلوبة.

وأكدت الهيئة أن تحديث بيانات عملاء قطاع خدمات المياه في المملكة أصبح ضرورياً لكافة العقارات والمنشآت بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم بشكل سريع ودقيق وتيسير التواصل معهم في حالة الحاجة الى إيصال أو اصلاح خدمات المياه ومعالجة الشكاوى وتسليم الفواتير.

وبينّت الهيئة أنه يمكن لجميع عملاء قطاع خدمات المياهفي كافة مدن ومحافظات المملكة تحديث بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية(http://bit.ly/2o40vLw)، لافتةً إلى أن القطاع أطلق مؤخراً حملة تحديث البيانات للعملاء، وذلك لتحقيق مبادرة التحول الرقمي ضمن أهداف برنامج التحول الوطني2020.

كما سيضمن عملاء قطاع خدمات المياه في المملكة بعد تحديث بياناتهم سهولة وسرعة الحصول على الخدمة،إضافةً إلى عدم تعثرهم في السداد ومعالجة تراكم المديونيات عليهم دون علمهم، فضلاً عن تلافي أي تأخيرأو عدم وصول فواتيرهم المستحقة.

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هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تدعو عملاء قطاع توزيع المياه في المملكة لتحديث بياناتهم
سبق

دعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عملاء قطاع توزيع المياه في المملكة لتحديث بياناتهم الخاصة لدى مقدم الخدمة (شركة المياه الوطنية)، وذلك لتمكين الشركة من تقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضحت الهيئة (المنظم لسلسلة خدمات المياه والصرف الصحي)، أن العديد من عملاء قطاع خدمات المياه فيالمملكة لم يستفيدوا من جميع الخدمات التي توفرها الشركة بسبب عدم تحديث بياناتهم، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من المشتركين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه بسبب عدم تحديث البيانات المطلوبة.

وأكدت الهيئة أن تحديث بيانات عملاء قطاع خدمات المياه في المملكة أصبح ضرورياً لكافة العقارات والمنشآت بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم بشكل سريع ودقيق وتيسير التواصل معهم في حالة الحاجة الى إيصال أو اصلاح خدمات المياه ومعالجة الشكاوى وتسليم الفواتير.

وبينّت الهيئة أنه يمكن لجميع عملاء قطاع خدمات المياهفي كافة مدن ومحافظات المملكة تحديث بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية(http://bit.ly/2o40vLw)، لافتةً إلى أن القطاع أطلق مؤخراً حملة تحديث البيانات للعملاء، وذلك لتحقيق مبادرة التحول الرقمي ضمن أهداف برنامج التحول الوطني2020.

كما سيضمن عملاء قطاع خدمات المياه في المملكة بعد تحديث بياناتهم سهولة وسرعة الحصول على الخدمة،إضافةً إلى عدم تعثرهم في السداد ومعالجة تراكم المديونيات عليهم دون علمهم، فضلاً عن تلافي أي تأخيرأو عدم وصول فواتيرهم المستحقة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
02:57 PM

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تدعو عملاء قطاع توزيع المياه في المملكة لتحديث بياناتهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
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2,559

دعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عملاء قطاع توزيع المياه في المملكة لتحديث بياناتهم الخاصة لدى مقدم الخدمة (شركة المياه الوطنية)، وذلك لتمكين الشركة من تقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضحت الهيئة (المنظم لسلسلة خدمات المياه والصرف الصحي)، أن العديد من عملاء قطاع خدمات المياه فيالمملكة لم يستفيدوا من جميع الخدمات التي توفرها الشركة بسبب عدم تحديث بياناتهم، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من المشتركين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه بسبب عدم تحديث البيانات المطلوبة.

وأكدت الهيئة أن تحديث بيانات عملاء قطاع خدمات المياه في المملكة أصبح ضرورياً لكافة العقارات والمنشآت بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم بشكل سريع ودقيق وتيسير التواصل معهم في حالة الحاجة الى إيصال أو اصلاح خدمات المياه ومعالجة الشكاوى وتسليم الفواتير.

وبينّت الهيئة أنه يمكن لجميع عملاء قطاع خدمات المياهفي كافة مدن ومحافظات المملكة تحديث بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية(http://bit.ly/2o40vLw)، لافتةً إلى أن القطاع أطلق مؤخراً حملة تحديث البيانات للعملاء، وذلك لتحقيق مبادرة التحول الرقمي ضمن أهداف برنامج التحول الوطني2020.

كما سيضمن عملاء قطاع خدمات المياه في المملكة بعد تحديث بياناتهم سهولة وسرعة الحصول على الخدمة،إضافةً إلى عدم تعثرهم في السداد ومعالجة تراكم المديونيات عليهم دون علمهم، فضلاً عن تلافي أي تأخيرأو عدم وصول فواتيرهم المستحقة.

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