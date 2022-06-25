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ولي العهد غادر لزيارة كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة دول العشرين في اليابان

"خالد بن سلمان" معلقًا على عملية القبض على زعيم داعش: كما قال ولي العهد.. سندمر التطرف

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع: إن ‏‫العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرّة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن.

وأضاف بقوله: قالها سمو سيدي ولي العهد “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا.

وقال: عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدلّ على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع.

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"خالد بن سلمان" معلقًا على عملية القبض على زعيم داعش: كما قال ولي العهد.. سندمر التطرف
سبق

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع: إن ‏‫العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرّة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن.

وأضاف بقوله: قالها سمو سيدي ولي العهد “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا.

وقال: عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدلّ على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
09:53 PM

"خالد بن سلمان" معلقًا على عملية القبض على زعيم داعش: كما قال ولي العهد.. سندمر التطرف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
3,721

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع: إن ‏‫العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرّة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن.

وأضاف بقوله: قالها سمو سيدي ولي العهد “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا.

وقال: عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدلّ على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع.

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